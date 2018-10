Für parkscheibenlose Autofahrer ist die Blaue Zone in Markdorf seit Montag ein rotes Tuch: Am 1. Oktober hat die Stadtverwaltung die bußgeldpflichtige Ahndung von Parkscheibenverstößen eingeführt, nach einer dreimonatigen Karenzzeit seit Einführung der Blauen Zone zum 1. Juli. Wurden Parker, die ihre Parkzeit von zwei Stunden überschritten oder gar keine Parkscheibe im Auto ausgelegt hatten, bislang noch mit freundlichen Zetteln an der Windschutzscheibe auf ihren Verstoß aufmerksam gemacht, so gelten nun die bundeseinheitlichen Bußgeldsätze (siehe Infokasten).

Hess: "Noch lange nicht befriedigend"

So richtig angekommen scheint die Blaue Zone in Markdorf selbst nach drei Monaten noch nicht zu sein. Denn gefühlt nur in jedem dritten Auto liegt überhaupt eine Parkscheibe. Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess bestätigt diesen Eindruck anhand seiner Stichproben. "Ein bisschen hat es sich verbessert, aber es ist noch lange nicht befriedigend", sagt er: "Es parken immer noch ein Drittel bis fünfzig Prozent ohne Parkscheibe." Allerdings habe er nicht den Eindruck, dass es sich dabei um Dauerparker handele.

Diese Beobachtung macht auch Katrin Szaruga, die neue Vollzugsbedienstete der Stadt, die sich seit September die Vollzeitstelle mit ihrem Kollegen Robert Trapp teilt. "Es sind oft Besucher oder auch Auswärtige, die die Schilder offenbar übersehen", sagt sie. Generell sei die Resonanz auf die Blaue Zone, die er bekomme, vorwiegend positiv, sagt Hess. "Und unser Ziel haben wir erreicht. Die Dauerparker sind weitgehend verdrängt worden und die Kunden des Einzelhandels haben inzwischen mehr freie Parkplätze."

Katrin Szaruga ist seit September die neue Vollzugsbedienstete der Stadt Markdorf, Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess weist am Marktplatz auf die Blaue-Zone-Beschilderung. | Bild: Helmar Grupp

Noch immer genügend freie Plätze

Auch die im Vorfeld geäußerten Befürchtungen der Anwohner seien in seinen Augen nicht eingetreten: "Es gibt zu allen Zeiten immer noch genügend freie unbewirtschaftete Parkplätze in der Innenstadt." Tatsächlich ist es augenfällig, dass es sowohl auf den Parkdecks in den Parkhäusern, die nicht zur Blauen Zone gehören, als auch etwa auf dem Marktplatz, der Blaue Zone ist, tagsüber meist noch freie Stellflächen gibt. Vor Einführung der Parkzeitbeschränkung war der Marktplatz in der Regel ab dem frühen Vormittag komplett belegt und die Parkhäuser waren voll. Woran das liegt, darauf hat auch Hess keine schlüssige Antwort. Vermutlich seien die Dauerparker entweder auf andere Verkehrsmittel umgestiegen oder würden nun außerhalb der Innenstadt parken.

Keine kontrollfreien Zeiten

Robert Trapp und Katrin Szaruga sind zu unterschiedlichen Tageszeiten unterwegs, vormittags und nachmittags und auch abends oder an Samstagvormittagen. Auf kontrollfreie Zeiten spekulieren lässt sich daher nicht. Im Rathaus macht Susanne Schramm, Sachbearbeiterin im Ordnungsamt, den Schichtplan, mit wechselnden Kontrollfenstern. Im Januar wird Hess dem Gemeinderat eine erste Halbjahresbilanz vorlegen. Dann werden sich die derzeitigen Beobachtungen auch mit konkreten Zahlen belegen lassen.

Vollzugsdienst-Aufstockung beantragt

Auch Hess sieht die Notwendigkeit, dass die Kontrollen eigentlich noch intensiver sein müssten. Für den Stellenplan des Haushalts 2019 hat er deshalb eine weitere 30-Prozent-Aufstockung vorgeschlagen. Darüber wird dann der Gemeinderat entscheiden.

Die Bußgeldhöhe Gemäß dem bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog für Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr müssen Parksünder für Verstöße beim Parken in zeitlich befristeten Zonen zehn bis 30 Euro entrichten. Der genaue Betrag ist abhängig davon, um welchen Zeitraum die zulässige Parkdauer überschritten wurde. Für eine Überziehung von bis zu 30 Minuten werden zehn Euro fällig, für bis zu eine Stunde 15 Euro. Wer bis zu zwei Stunden überzieht, muss 20 Euro zahlen, bei bis zu drei Stunden sind 25 Euro fällig und ab drei Stunden Überziehung kostet es pauschal 30 Euro. Dies ist auch der Maximalbetrag. Unberechtigtes Parken auf einem Behindertenparkplatz kostet 35 Euro, auf dem Gehweg 25 bis 35 Euro. (che/gup)

