von Christiane Keutner

Die Adresse klingt verheißungsvoll und in der Tat: Im Paradiesweg in Möggenweiler geht es paradiesisch zu. Maria Brutsch kann mit den Produkten aus ihrem Garten den Tisch reichlich decken. Er liefert alle Zutaten für Vorspeise bis zum Dessert und obendrein noch einen Blumenstrauß für die Tischdekoration.

"Ich hab' nur einen Bauerngarten", wehrt die 80-Jährige bescheiden ab, deren Tochter Beate uns den Tipp gab. Doch was früher mal üblich war, ist heute mehr oder weniger eine Seltenheit geworden: Ein Garten, mit dessen Früchten man sich das ganze Jahr über ernähren kann. Und er hält sie fit. Als sie vergangenes Jahr eine Knieprothese erhielt, hatte die Ärztin in der Reha sie gefragt, ob sie einen Garten habe, weil sie so beweglich sei. Volltreffer! Und ohne den Garten könnte sie auch nicht: "Das ist mein Hobby und mir wäre es Angst, hätte ich keinen mehr!"

Rudolf Brutsch neben Fenster und Containern, in denen sie das Wasser aus der Regenrinne auffangen; auch sie sind mit Blumen verschönert. | Bild: Christiane Keutner

"Wenn ich meine Frau suche, schaue ich zuerst im Gemüsegarten, dann bei den Blumen", sagt Rudolf Brutsch. Der 86-Jährige ist für die groben Arbeiten zuständig. Er grast im wörtlichen Sinn die Gartenwege ab, repariert hier und da etwas, baute das Tomatenhäusle, in dessen Wärme Gurken, Paprika und Zucchini schier explodieren und die Anzucht mühelos gelingt.

Ihre vier Kinder wohnen alle im oder rund ums Haus. Während keines die Leidenschaft der Mutter für Gemüse und Geranien geerbt hat, hat Maria Brutsch eine Seelenverwandte in ihrer Schwiegertochter Annette. Diese ist Floristin, arbeitet zudem in der elterlichen Gärtnerei in Langenargen-Schwedi und bringt immer etwas mit, ohne dass Maria Brutsch bestellt hat: Auberginen, Tomaten, Melonen, Rosenkohl, Weißkraut, Brokkoli, Salatsetzlinge. "Jetzt säe ich auch noch Endivien für den Winter", sagt Maria Brutsch, hin- und hergerissen zwischen Lust und Last, denn eigentlich, ja eigentlich, wollte sie ja im Alter die Arbeit im Garten etwas reduzieren. Aber dann ist sie doch neugierig, ob die Melone etwas wird. Sie nimmt reichlich Platz weg und, ja auch wieder eigentlich, hätte sie keine gepflanzt, denn die Ausbeute sei eher gering. Aber dann brennt die Neugierde doch in ihr und sie will wissen, was aus dem Neuling in ihrem Garten wird und sie freut sich jeden Tag am Wachstum.

Prall und schmackhaft sind die Gurken, die im Gewächshäusle wachsen. | Bild: Christiane Keutner

"So trocken wie in diesem Jahr war es noch nie", sagt sie mit Blick auf die eigene, selbst eingefasste Zisterne, deren Pumpe ab und zu ein paar Anstupfer braucht, bis sie wieder rundläuft. Ein Schlauch erleichtert das Wässern gewaltig und ersetzt die Gießkannen-Schlepperei.

Reich wird dieses Jahr die Ernte an Stangen- und Buschbohnen – es sind noch alte Sorten ihrer Mutter. Während es in diesem Jahr eine Kirschenschwemme gibt, muss Maria Brutsch welche kaufen, wenn sie Appetit darauf hat, denn Maden haben den eigenen Baum besetzt und mit Rücksicht auf die Nachbarn haben sie ihn nicht gespritzt. Dafür waren die Erdbeeren besonders lecker.

Beim Anblick der Johannisbeeren läuft einem das Wasser im Mund zusammen. | Bild: Christiane Keutner

Werden nicht alle roten und schwarzen Johannis- und (Wald)Erdbeeren verspeist, kocht Maria Brutsch daraus Marmelade, sie weckt ein oder trocknet Bohnen, die ihr Mann vorher "brätscht", also aus den Schoten bricht. Spätzle und Bohnen mögen alle Familienmitglieder und sie lassen sich gern dazu einladen.

Während im Bauerngarten Bienen und Schmetterlinge den von Margeriten gesäumten Lavendel umschwärmen, blüht es auch auf der Straßenseite gegenüber rund ums Haus. Seit der Weihrauch unterm Schlafzimmerfenster hängt, wird das Ehepaar nicht mehr von Mücken geplagt. Den Weg hinterm Haus säumen Rosen, Ballonblumen, Cynien, Löwenmäulchen, Sonnenhut, Husarenknöpfle und einiges mehr.

Dieses Jahr blühen die Dahlien schon sehr früh. | Bild: Christiane Keutner

Schon als Kind hatte Maria Brutsch, die zum ältesten Geschlecht in Möggenweiler gehört und deren Ahnentafel bis 1680 zurückverfolgbar ist, gern gegärtnert, ein aus alten Fensterläden gewerkeltes Frühbeet hatte sie auch. "Man sieht, wie etwas wächst, hat Freude, wenn es gerät." Gegen Ungeziefer eigne sich das bei ihr wuchernde Beinwell und ein Sud aus Brennesseln, was gleichzeitig Dünger ist. Die Erdkrebse, Maulwurfsgrillen, die großen Appetit auf Wurzeln haben, treibt sie mit einem Mix aus Öl, Spülmittel und Wasser aus den Gängen – und manchmal erwischt sie dann auch ein Exemplar.

Weihrauch, auch ein Mitbringsel von Schwiegertochter Annette, hält die Mücken fern. | Bild: Christiane Keutner

Trotz aller Arbeit freut sich Maria Brutsch an Wachstum und Ernte: "Es schmeckt und viele Leute, die zu Fuß ins Gasthaus Paradies laufen, bleiben am Garten stehen und loben mich und meinen Garten. Das animiert auch noch." Und was macht Maria Brutsch im Winter? "Ich schaue wenig fern, dann stricke ich – und freue mich schon wieder auf den Frühling und den Garten."

Tipp Rasenschnitt ist der billigste und schnellste Kompost. Den streuen wir zwischen Tomaten und Gemüse ein und er wird mit der Gartenfräse eingearbeitet. Das hält das Unkraut fern, den Boden feucht und das verrottet schnell. - Maria Brutsch

Garten-Steckbrief Der Garten-Steckbrief von Maria Brutsch: Meine Lieblingspflanze: Eigentlich alle, besonders aber Sonnenblumen und dieses Jahr waren die Rosen so schön. Früher war ich von Rosen nicht so begeistert, weil sie stechen, aber inzwischen mag ich sie schon. Was ich an Gartenarbeit gar nicht mag: Die Gartenwege aus Knochensteinen. Aus jeder Rille wächst Gras und das Rausziehen mache ich überhaupt nicht gern, das übernimmt dann mein Mann alle drei bis vier Wochen. Meine teuerste und meine günstigste Gartenanschaffung: Das Teuerste war das Gewächshäusle vor 20 Jahren oder die Gartenfräse zum Boden lockern. Die geschenkten Pflanzen, vor allem von Schwiegertochter Annette, waren natürlich die günstigsten. (keu)

