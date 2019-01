Bei der Hauptversammlung der Freiwilligen FeuerwehrMarkdorf, Abteilung Ittendorf, erläuterte Abteilungskommandant Karl-Heinz Alber auf Nachfrage die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs: "Gemeinsam mit der Abteilung Riedheim haben wir einen Ausschuss für die Ersatzbeschaffung unseres LöschfahrzeugsLF 8 gegründet."

Fahrzeugweihe voraussichtlich im Herbst 2020

Beide Abteilungen wollen je ein neues FahrzeugLF 10 kaufen und die gemeinsame Ausschreibung soll bis Juni fertiggestellt sein. Dadurch erhofft man sich günstigere Konditionen für die Fahrzeuge, die jeweils wohl um die 350 000 Euro kosten werden. Bis die Fahrzeuge dann den Wehren zur Verfügung stehen, werden voraussichtlich 15 bis 18 Monate vergehen, sodass die neuen Löschfahrzeuge voraussichtlich im Herbst 2020 geweiht werden können.

Die Tagesverfügbarkeit der Abteilung Ittendorf sei wie bei vielen Feuerwehren im Bodenseekreis eher schlecht. "Wir haben hier Defizite und haben deshalb einen Ausschuss 'Werbegruppe Neumitglieder' gegründet", erklärte Alber. "Als erste Werbeaktion wurde im Dezember des vergangenen Jahres ein Werbebrief ausgesendet", ergänzte Schriftführer Philip Asprion, der auch über insgesamt elf Einsätze der Abteilung Ittendorf im vergangenen Jahr berichtete. Darunter sieben technische Hilfeleistungen bei Unfällen, der Beseitigung von Ölspuren sowie das Entfernen von Bäumen von Verkehrswegen.

Beim Brand eines Fahrzeugs in Ittendorf war die Wehr aktiv und unterstützte beim Brand einer Werkstatt sowie eines Dachstuhlbrands in Markdorf und eines Waldbrands in Oberleimbach. Die Jahreshauptübung fand im Obsthof Marquart statt. Angenommen wurde ein Brand im Hofladen, bei dem Menschen nicht mehr aus dem verrauchten Gebäude entkommen konnten. Im Jahresverlauf fanden 23 Abteilungsübungen statt.