Markdorf vor 1 Stunde

Neuer Flyer wirbt bei Wanderern für den Jubiläumsweg Bodenseekreis

Ein Wanderbuch zum Jubiläumsweg Bodenseekreis gibt es bereits – Rainer Barth hat es geschrieben, der Initiator des 20 Jahre alten Jubiläumswegs. Jetzt ist auch ein kompakter Flyer erschienen, der die Etappen durch den Kreis kurz erklärt. Die Idee zum Flyer kam von Thomas Muff, dem Leiter der Tourist-Info Heiligenberg. Immer öfter erhalte er Anfragen von Gästen, die die Jubiläumsweg gehen wollen. Fast 80 Prozent der Gemeinden am Jubiläumsweg beteiligten sich an den Druckkosten, damit der Flyer kostenlos an Interessierte verteilt werden kann.