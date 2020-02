Wer Christine Karrer fragt, was sie an ihrer Arbeit besonders schätzt, erhält eine klare Antwort: „Die Vielfalt“, erklärt die neue Leiterin des Pestalozzi-Kindergartens, „jeden Tag begegnen neue Situationen.“ Und das beziehe sich keineswegs allein auf die Kinder, die sich ja beständig weiterentwickeln, auch fortwährend mit neuen Eindrücken in die Kindertagesstätte kommen.

Derzeit 20 Erzieherinnen im Pestalozzi-Kindergarten

Situativer Wandel zeichne den gesamten Alltag eines Kindergartens aus. Insbesondere dann, wenn er verhältnismäßig groß ist. So wie der Pestalozzi-Kindergarten, in dem derzeit 20 Erzieherinnen arbeiten – neben einer Hauswirtschafterin, neben einer Köchin, dem Hausmeister und den vier Reinigungskräften.

Ausbildung als staatlich anerkannte Sozialwirtin absolviert

Sie fühle sich gut vorbereitet auf ihre Aufgaben, erklärt Christine Karrer. Die 42-Jährige ist nicht nur Erzieherin. Sie hat auch eine Ausbildung als staatlich anerkannte Sozialwirtin abgeschlossen. Darin enthalten sind die wichtigsten Bausteine der Unternehmensführung, der Organisationsgestaltung, der Betriebswirtschaft, viel Rechtliches, außerdem Personalmanagement. Mithin sei sie gut gewappnet, auf alles, was auf sie zukomme. Darüber hinaus hat die neue Leiterin des Pestalozzi-Kindergartens aber auch schon anderenorts Leitungsfunktionen inne gehabt.

Vertrauen als Grundstein des Erzieherberufs

Vertrauen, das sei der Grundstein ihres Berufs. Kinder müssen vertrauen haben zu ihren Erzieherinnen. Gleiches gelte für die Eltern. „Diese geben schließlich ihre Tochter, ihren Sohn zu uns in die Einrichtung“, erläutert Christine Karrer. Auch wenn sie selber keine eigenen Kinder habe, könne sie sich gut hineinversetzen in die Mütter, in die Väter. „Oftmals müssen beide Elternteile arbeiten.“ Da bleibe ihnen kaum anderes übrig, als ihr Kind in die Obhut von ausgebildeten Erziehern zu geben.

In beständigem Austausch mit den Eltern

„Elternarbeit“ hält Christine Karrer für überaus wichtig. Gemeint ist der anhaltende Kontakt mit Müttern und Vätern. „Wir sind in beständigem Austausch“, sagt die Erzieherin, die sich in einer Erziehungspartnerschaft sieht, „damit die Kinder möglichst gut vorbereitet werden, gestärkt sind – und als eigenständige Persönlichkeiten dastehen in dieser Welt“.

Kita-Leiterin sieht sich auch als Beraterin

Sie sieht sich auch als Beraterin. Zum Beispiel wenn es darum geht, Eltern darin zu bestärken, lieber einmal „ihrem Bauchgefühl zu gehorchen“ als einer weiteren Fachbuch-Meinung. „Unbedingter Orientierungspunkt aber ist immer: was ist das Beste für mein Kind – und nichts anderes“, betont die Erzieherin. Das Beste für die bald wieder 135 Kinder im Pestalozzi-Kindergarten zu erreichen, das sei auch ihr Leitziel. Erreicht werden soll es durch Geborgenheit, durch Verlässlichkeit und klare Regeln. Schließlich sollen auch die Kinder jederzeit orientiert sein.