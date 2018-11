Kinder sitzen in einem Karussell und strahlen vor Freude, während sie ihre Runden drehen. Gleichzeitig weht der Duft von gebrannten Mandeln durch die Markdorfer Gassen. Man trifft Freunde, isst eine Bratwurst, kauft ein Glückslos. Es ist Elisabethenmarkt-Wochenende im Städtle.

Der Markt hat eine lange Tradition in der Gehrenbergstadt und lässt sich urkundlich bis in das 15. Jahrhundert zurückverfolgen. Mittlerweile ist aus dieser 500-jährigen Tradition ein langes Marktwochenende geworden, das von kommenden Freitag, 9. bis Dienstag, 13. November, zahlreiche Attraktionen für seine Besucher bereithält: darunter einen Vergnügungspark, einen verkaufsoffenen

Sonntag und einen Krämermarkt.

Der Vergnügungspark auf dem Marktplatz beim Elisabethenmarkt-Wochenende. | Bild: Markdorf Marketing

Der Vergnügungspark

Der Vergnügungspark auf dem Marktplatz bietet eine Vielfalt an Attraktionen. Wie schon im vergangenen Jahr, gibt es auch dieses Mal etwas Neues. 2017 wurde erstmals der "Bayernlift" aufgebaut und ist auch in diesem Jahr wieder mit von der Partie. "Zusätzlich wird ein weiteres Fahrgeschäft aufgebaut werden", berichtet Jessica Kuhn, die beim städtischen Ordnungsamt arbeitet und für die Vergabe der Plätze beim Vergnügungspark zuständig ist.

Neu wird das "6 Dimension" sein. Wie es in der Bewerbung heißt, werden dort Filmvorstellungen mit erweiterten 3 D-Effekten gezeigt. "Man ist mittendrin im Geschehen, bei verschiedenen Szenen zu unterschiedlichen Jahreszeiten und Witterungen", erklärt Kuhn, "hinzukommen passende Toneffekte, die ein völlig neues Fahrgefühl erzeugen". In der Stadtverwaltung setze man große Hoffnung darin, dass sich das "6 Dimension" zu einem Publikumsmagneten entwickelt. "So oft gibt es das noch nicht", bemerkt Kuhn.

Weiterhin hofft man auf gutes Wetter. "Es wäre wünschenswert, dass es trocken bleibt", sagt Jessica Kuhn. Ein Umstand, der dem Elisabethenmarkt bei seiner vergangenen Auflage nicht vergönnt war und wohl einige potenzielle Besucher von einer Stippvisite abhielt. Hinsichtlich der gewünschten Besucherzahlen gebe es keine in Zahlen definierte Erwartung. Dazu erklärt Kuhn: "Wir hoffen bloß auf so viele Menschen, dass es sich für die Schausteller lohnt und sie auch künftig gerne wieder kommen."

Dies hat beim vergangenen Mal bereits geklappt. Denn alle Schausteller aus dem Jahr 2017 sind erneut vertreten. "Durch eine geänderte Anordnung war es dieses Mal möglich, noch ein weiteres Fahrgeschäft auf dem Marktplatz unterzubekommen", sagt Kuhn. Neben den nun sechs Fahrgeschäften und drei Unterhaltungsständen wird es auch vier Essensstände geben. Dazu gehören eine Crêperie und ein weiterer Stand mit Süßem sowie zwei Imbissstände. Einer dieser beiden ist ebenfalls neu und vertreibt Bio-Produkte. Der Betreiber sei kurzfristig eingesprungen.

Der Vergnügungspark wird am Freitag um 15 Uhr von Bürgermeister Georg Riedmann und Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess eröffnet.

Im vergangenen Jahr wurde der verkaufsoffene Sonntag trotz des schlechten Wetters sehr gut angenommen. | Bild: Lang, Andreas

Verkaufsoffener Sonntag

Der verkaufsoffene Sonntag, der am 11. November stattfindet, wird von der Aktionsgemeinschaft bereits seit 1976 veranstaltet. "Viele Menschen strömen gerade wegen diesem Anlass in die Stadt, um sich mit der ganzen Familie und Ruhe über das Angebot der Geschäfte zu informieren", heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Besucher dürften such auf ausgesuchte Sortimente, hohe Qualität und einen besonderen Service freuen. Die Geschäfte werden von 12 bis 17 Uhr geöffnet sein.

Krämermarkt

Der traditionelle Krämermarkt wird am Montag, 12. November, über einhundert angekündigte Händler auf den Plan rufen. Dadurch verwandelt sich die Innenstadt in einen wahren Handelsplatz. Die Stände ziehen sich in der Stadtgrabenstraße von der Bundesstraße 33 bis zum staatlichen Schulamt. Weitere Händler werden hinter dem Restaurant "Schwanenstüble", am Untertor, in der Markstraße und am Rathausplatz stehen. Lea Strobel ist beim Ordnungsamt die zuständige Mitarbeiterin für Krämermärkte und legte bei der Auswahl der Bewerbungen großen Wert auf Ausgewogenheit: "Wir versuchen natürlich, den Besuchern ein möglichst großes und vielfältiges Warenangebot zu präsentieren.“

Eine Situation, die sinnbildlich ist für das Treiben auf dem Krämermarkt am Montag: Pietro Calò (rechts) aus Markdorf lässt sich von Immanuel Hinz beraten. Bild: Lukas Reinhardt | Bild: Reinhardt, Lukas

Das Wochenende Das Elisabethenmarkt-Wochenende findet von Freitag, 9. November bis Dienstag, 13. November statt.

Der Marktplatz ist ab dem heutigen Dienstag bis Mittwoch nach dem Markt gesperrt. In den Straßen des Marktgeschehens ist Anwohnern, Geschäftsinhabern und Lieferanten keine Anfahrt möglich. Am Montag ist außer den Straßen im Marktgebiet auch die Hauptstraße ab der Post gesperrt. Als Umleitung wird für diesen Tag empfohlen: B 33 – Ittendorfer Straße – Kreuzgasse – Jahnstraße – Bussenstraße – Spitalstraße – Gehrenbergstraße und umgekehrt.

Schulbusse werden die Grundschule und die Pestalozzischule am Montag nicht anfahren. Die Busunternehmen halten aber an den Haltestellen Rathaus und Reisebüro in der Ravensburger Straße.

Der Vergnügungspark ist geöffnet am Freitag, 15 bis 22 Uhr; Samstag, 11 bis 22 Uhr; Sonntag, 12 bis 20 Uhr; Montag, 11 bis 20 Uhr und Dienstag, 11 bis 19 Uhr. (che)

