"Egal, ob von nah oder fern": Bürgermeister Georg Riedmann begrüßte jüngst all diejenigen, die erst seit Kurzem in Markdorf wohnen und wünschte ihnen eine glückliche Zeit. Tatsächlich trifft seine Aussage zu, denn unter den 20 Besuchern, die zum Neubürgertreff kamen, waren sowohl Hamburger, Berliner, Münchner, aber auch Zugezogene aus Hagnau, Friedrichshafen oder Ravensburg.

Ehepaar Josch kam aus Hamburg

Antje und Detlef Josch hatten den weitesten Umzugsweg in ihre neue Heimat. Sie kamen aus Hamburg in die Bodenseeregion. „Unser Sohn lebt schon seit Jahren hier und ist mit einer Markdorferin verbandelt. Wir sind Rentner und daher flexibel, was die Wahl des Wohnortes angeht“, sagt die 69-Jährige.

Sie ergänzt: „Wir mögen gerade auch die Nähe zur Schweiz, nach Österreich und Italien. Es war ein großer Schritt, von Hamburg hierher zu ziehen, aber wir haben es bislang nicht bereut.“ Dennoch sei es ihr schwerer gefallen, das alte Zuhause loszulassen, als ihrem 72-jährigen Mann. Seit vergangenem Dezember lebt das Ehepaar nun vor Ort.

Die Ex-Hamburger Detlef und Antje Josch verließen die Nordsee, um fortan am Bodensee ihre Zelte aufzuschlagen. | Bild: Singler, Julian

Einen vergleichsweise kurzen Umzugsweg hat dagegen die 30-jährige Franziska Bruttel hinter sich. „Ich habe in Friedrichshafen gewohnt, allerdings in einer sehr kleinen Wohnung. Dann habe ich etwas Besseres gefunden und wohne jetzt seit Dezember 2018 hier“, erklärt die junge Frau.

Von der neuen Heimat sei Bruttel „positiv überrascht“. Vor dem Umzug habe sie sich nicht groß mit Markdorf auseinandergesetzt, vielmehr sei die 30-Jährige auf die Wohnungssuche fixiert gewesen. Jetzt genieße sie die Schönheit der Kleinstadt.

Markdorf hat Entwicklung hinter sich

„Wir haben die Entwicklung von einem Städtchen mit dörflichem Charakter hin zu einer größeren Stadt geschafft. Jetzt gerade ist dieser Schritt in Salem zu beobachten“, sagt Bürgermeister Georg Riedmann. Dass dieser immer politische Diskussionen mit sich bringe, sei der lokalen Presse zu entnehmen.

Als positiv erachtet der Verwaltungschef die Tatsache, dass Markdorf eine größere Zahl an Einpendlern statt an Auspendlern hat. Das heißt, dass zum Arbeiten mehr Menschen in die Stadt kommen, als Arbeitnehmer sie verlassen. „Das ist enorm wichtig für einen belebten Ort, in dem auch nach Feierabend etwas los ist“, erläutert Riedmann.

Aus Bayern in die "Stadt mit Charme"

Etwas kritisch äußert sich der 85-jährige Max Heller, der seit neun Monaten im Altersheim St. Franziskus lebt. Damals verließ er für diesen Schritt Gutenzell-Hürbel bei Biberach. „Markdorf hat noch viele Hausaufgaben zu machen. Von meinem Zuhause aus ist die Post sehr weit weg, gerade für ältere Mitbürger ist das ein Problem. Außerdem leben die Radfahrer hier teilweise gefährlich“, sagt der Rentner.

Nichtsdestotrotz habe die Stadt Atmosphäre und auch seine Enkel würden sich wohlfühlen. „Markdorf ist sehr kinderfreundlich“, lobt Max Heller.

Max Heller ist 85 Jahre alt und wohnte früher in Hürbel bei Biberach. | Bild: Singler, Julian

Aus München zogen Margarete Lindner und Bernd Pospich zu. „Wir wollten raus aus der Großstadt und sind gerne am See“, berichtet die Frau, die anfügt: „Irgendwann kamen wir hierher, um uns die Gegend anzuschauen und waren von Markdorf sofort angetan.“ Ihr neuer Wohnort habe eine gute Verkehrsanbindung, gerade eine ausgewogene Zugverbindung sei den beiden bei der Suche wichtig gewesen.

Seit Januar leben Margarete Lindner und Bernd Pospich nun in ihrer neuen Heimat. „Markdorf hat Charme“, zeigt sich die Bayerin begeistert. Interessant findet sie auch die Architektur der hiesigen Gebäude, diese wären ein echter Hingucker.

Margarete Lindner und Bernd Pospich kamen Anfang des Jahres aus München nach Markdorf. | Bild: Singler, Julian

Christian Lord wurde zwar in München geboren, zog aber lediglich von der anderen Seeseite um. „Vor einem halben Jahr bin ich aus Konstanz gekommen. Meine damalige Wohnung wurde verkauft“, erklärt der 47-Jährige. Obwohl der Tapetenwechsel also quasi notgedrungen erfolgte, bereut Lord seinen Umzug nicht.

Beim Neubürgertreff sprach Stadtführerin Herta Köhler bei einem Spaziergang über die ein oder andere historische Besonderheit. „Ich selbst bin vor 40 Jahren ebenfalls hierhergezogen. Nehmen Sie am Leben teil“, rät die ehemalige Rathaus-Mitarbeiterin.