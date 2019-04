von Gabriele Münzer

Für mehr als 30 000 Schüler an allgemeinbildenden Gymnasien in Baden-Württemberg beginnen am 30. April die schriftlichen Abiturprüfungen. Erstes Prüfungsfach ist das Fach Deutsch. Wir haben mit sechs Markdorfer Persönlichkeiten gesprochen, die ihr Abitur längst in der Tasche haben – und sich noch ganz genau daran erinnern können, wie sie sich kurz vor ihren Abschlussprüfungen gefühlt haben.

Veronika Elflein, koordinierende Schulleiterin am Bildungszentrum Markdorf (BZM), sagt von sich selbst, sie sei keine einfache Schülerin gewesen und habe immer ihre Meinung gesagt. Nach einer schwierigen Phase in der Mittelstufe habe sie ab der Oberstufe bis zum Abitur gute Noten gehabt. "Im Mathe-Abi habe ich zwölf Punkte geschrieben, obwohl ich in der Mittelstufe sogar Nachhilfe hatte", erzählt sie. Auf die Abschlussprüfungen habe sie sich mit einem Lernplan gut vorbereitet und sei dadurch auch recht entspannt in die Prüfung gegangen. Den zukünftigen Absolventen möchte Veronika Elflein mitgeben, dass sie nach der Schule das machen sollten, was sie selbst wirklich interessiert. Sie vertritt die Ansicht: "Man verbringt sehr viel Zeit auf der Arbeit, da sollte es schon passen."

Veronika Elflein (38) | Bild: Münzer, Gabriele

Angela Pittermann, stellvertretende Vorsitzende des Familienforums Markdorf, hat ihr Abitur in Gröbenzell bei München gemacht und war laut eigener Aussage eine fleißige Schülerin, die viel gelernt hat – vor allem wegen der Extemporalen, wie nicht angekündigte Tests an bayerischen Gymnasien oft genannt werden. Für das Abitur hat sie mithilfe von Übungsbüchern gelernt und sagt, damit sei sie gut vorbereitet gewesen. "Ich bin trotzdem immer mega aufgeregt in die Prüfung gegangen. Am meisten Bammel hatte ich vor Mathe", erinnert sie sich zurück. Obwohl sie selbst ein sehr gutes Abiturzeugnis hat, ist die überzeugt, dass die Note nicht alles entscheidend ist: "Man kann auch anders seinen Weg machen", sagt sie.

Angela Pittermann (41) | Bild: Münzer, Gabriele

Georg Riedmann, Bürgermeister von Markdorf, erzählt, dass die Schulzeit für ihn keine große Bedeutung gehabt habe, da er als leidenschaftlicher Geiger schon recht früh sicher gewesen sei, dass er Musiker werden wollte. Er sei trotzdem kein schlechter Schüler gewesen. Aber mit mehr Aufwand hätte er sicherlich bessere Leistungen erzielen können, sagt er im Rückblick. Insgesamt betrachtet habe er sich nicht extrem intensiv auf die Prüfungen vorbereitet. Er sei schon aufgeregt gewesen, aber trotzdem in gewisser Weise auch entspannt. "Die Abiturprüfung war damals für mich ein großer Schritt, aber in der Rückbetrachtung hat das Ganze eine überschaubare Bedeutung für den Lebensweg", sagt er. An die Schüler gerichtet ergänzt Riedmann: "Die Note entscheidet nicht zwingend über die spätere Laufbahn.

Bürgermeister Georg Riedmann (52) zeigt sein Abiturzeugnis. Er sagt: "Die Abiturprüfung war damals für mich ein großer Schritt, aber in der Rückbetrachtung hat das Ganze eine überschaubare Bedeutung für den Lebensweg." | Bild: Münzer, Gabriele

Diana Amann, Leiterin des Gymnasiums am BZM, hatte in der Schule nicht in allen Fächern immer den richtigen Biss, wie sie erzählt: "In meinen Lieblingsfächern war ich sehr engagiert, für mich langweilige Fächer habe ich dann eher salopp gehandhabt." Aber auch von schlechteren Noten habe sie sich nicht entmutigen lassen. Sie wünsche den Prüflingen, Ruhe zu bewahren und nicht zu viel Druck aufzubauen. Es gebe immer einen Weg, seine Ziele zu erreichen. "Und manchmal ist der Umweg vielleicht sogar der bessere Weg", fügt sie noch hinzu. Vieles ergibt sich und vieles ist auch Fügung, ist sie überzeugt.

Diana Amann (56) | Bild: Münzer, Gabriele

Marianne Licciardi-Haberbosch, Konrektorin am Schulverbund BZM, ist über Umwege dorthin gelangt, wo sie heute als Lehrerin steht. Sie sei keine überaus gute Schülerin gewesen, eher Durchschnitt, erzählt sie. In Mathe sei sie sehr schlecht gewesen, Sport hingegen habe sie schon immer gern gemocht. Nach einem sozialen Jahr, in dem sie auch ihr Kind bekam, holte sie das Abitur nach. So sei sie ans Ziel gelangt. "Man darf nie aufgeben, muss sein Bestes geben und dafür kämpfen, was man erreichen möchte", lautet ihr Appell an die Absolventen.

Marianne Licciardi-Haberbosch (49) | Bild: Münzer, Gabriele

Johannes Pittermann, Ingenieur aus Markdorf, erzählt, sein schulischer Weg sei sehr geradlinig verlaufen. Noch heute schwärmt er von seinen tollen Lehrern. "Ich war eigentlich schon immer ein guter Schüler und mochte logisches Denken, wie in Mathe oder Physik." Als Abiturvorbereitung in Mathematik habe er viele Probeaufgaben aus dem Buch und von seinem Lehrer gerechnet. Trotzdem sei er recht angespannt in die Prüfung gegangen. Sein Motto damals: "Da muss man halt durch." Die Abiturnote habe für ihn keine große Rolle gespielt, da er, wie er sagt, schon gewusst habe, dass er Elektrotechnik studieren wollte und die Note für dieses Studium nicht entscheiden gewesen sei. Als Tipp für die Zukunft gibt er den künftigen Absolventen mit, dass sie machen sollten, was ihnen persönlich liegt und womit sie sich gut fühlen. Später zähle die Abiturnote ohnehin nicht mehr viel.

Johannes Pittermann (42) | Bild: Münzer, Gabriele