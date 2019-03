Nach 17 Jahren findet am Wochenende wieder ein Nachtwächter-Treffen in Markdorf statt. Anders als beim letzten Mal, 2002, lag die Organisation aber nicht bei Rudolf Stark, der damals seine Runden zwischen Ober- und Untertor drehte, bevor Winfried Böhm als zweiter Markdorfer Nachtwächter hinzustieß. Das 17. Zunfttreffen der baden-württembergischen Nachtwächter hat deren Zunftmeister Thomas Lohmann zusammen mit den Verwaltungen von Markdorf und Bermatingen organisiert.

1842 gingen weite Teile der Markdorfer Oberstadt in Flammen auf. Ein Jahr später entstand ein Nachtwächterlied, das die Markdorfer Nachtwächter noch heute singen. | Bild: Jörg Büsche

Sie schauen nach späten Zechern und Bränden

Dreispitz oder breitkrempiger Hut, Horn, Hellebarde und die Laterne: Sie gehören stets dazu, wenn der Nachtwächter sich auf den Weg macht durch das Gassengewirr der mittelalterlichen Stadt. Dann schaut er dort nach dem Rechten – auch danach, ob die Tore verschlossen sind und die Zecher die Sperrstunden beachten. Vor allem aber sollen die Nachtwächter warnen, wenn es irgendwo brennt.

Engagement zur Pflege der Tradition

All diesen Aufgaben müssen die Mitglieder der baden-württembergischen Nachtwächter- und Türmerzunft heute nicht mehr nachgehen. Stattdessen engagieren sie sich für die lokale Traditionspflege.

Nachtwächter als "touristischer Mehrwert"

„Wir setzen schon auf unsere beiden Nachtwächter in Markdorf“, erklärt Sylvia Westermann, Geschäftsführerin der Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee. Rudolf Stark und Winfried Böhm tauchen auf den Prospekten auf, sorgten sie doch schon rein äußerlich „für touristischen Mehrwert“, wie die Touristik-Fachfrau formuliert.

Sie werden auch zu privaten Festen eingeladen

Keineswegs unterschätzt werden dürfe, wie identitätsstiftend die beiden Markdorfer Nachtwächter für die Bevölkerung sind. „Da findet ein großer Image-Transfer statt“, erklärt Sylvia Westermann. Immer wieder laden Markdorfer die Nachtwächter zu ihren Geburtstagsfesten ein. Sie seien dann Hingucker – und "Hinhörer", weil durch sie Stadtgeschichte lebendig wird.

Seit 41 Jahren als Markdorfer Nachtwächter unterwegs: Rudolf Stark. | Bild: Jörg Büsche

Nachtwächter Rudolf Stark, seit 41 Jahren im Dienst, sang im Jubiläumsjahr 2017 den Gästen des Förder- und Freundeskreises Obertor jenes historische Nachtwächterlied vor, das 1843, ein Jahr nach dem Stadtbrand, geschrieben worden war. Solches Wirken hatte wohl Otto Schürer im Sinn, der Gründer des Vereins zur Förderung der Kulturdenkmäler, als er Rudolf Stark vorschlug, ins Nachtwächter-Gewand zu schlüpfen.

Erst bei Weinproben im Bischofsschloss, dann auf der Straße

Die Idee sei von Herbert Vogel gekommen, Kenner der Markdorfer Stadtgeschichte. Zunächst sei er bei Weinproben im Keller des Bischofsschlosses aufgetreten, später auch auf der Straße.

Gewand und Hellebarde sind Handarbeit

Sein Nachtwächter-Kostüm habe ihm seine Frau geschneidert. Die Hellebarde habe er nach einer historischen Vorlage selber geschmiedet.

Das Kuhhorn gehört zur Ausstattung des Nachtwächters dazu. Im Brandfall kann er damit die Bevölkerung alarmieren. | Bild: Jörg Büsche

Ebenso hielt es Winfried Böhm, Nachtwächter Nummer zwei in der Stadt. Auch sein Augenmerk gilt der örtlichen Geschichte. Bürgern und Besuchern erklärt er etwa, was es mit der Pestklappe am Tor beim Schlossturm auf sich hat. Und ganz wie die meisten seiner Kollegen aus der Nachtwächter- und Türmerzunft weiß Böhm auch manchen mitunter auch deftigen Schwank zu berichten, beobachtet von früheren, echten Nachtwächtern.