Ein Jahr lang kostenfrei täglich ihre Heimatzeitung lesen: Diese Möglichkeit eröffnet das Bildungspaten-Projekt des SÜDKURIER derzeit Schülern der 9. und 10. Klassen an der Verbundschule des Bildungszentrums Markdorf. Bewerben können sich rund 250 Schüler aus zehn Klassen an der Werkrealschule und der Realschule.

Die Medienkompetenz der Jugendlichen stärken

Rektorin Veronika Elflein freut sich über die Kooperation mit dem Medienhaus: "Den SÜDKURIER in digitaler Form in unseren Unterricht zu integrieren, passt ganz hervorragend zu unserem Schwerpunkt Medienkompetenz. So können wir unseren Schülern Medienkompetenz anhand der Lektüre des SÜDKURIER in direkter Form und mit vielen praktischen Inhalten vermitteln." Elflein und Ellen Bendel sind Klassenlehrerinnen einer 9. Realschulklasse. Bendel und SÜDKURIER-Lokalchef Helmar Grupp stellten den Schülern nun das Bildungspaten-Projekt im Unterricht vor.

16 i-pads mit dem SÜDKURIER bestückt

Die waren gleich Feuer und Flamme, bringen die Nachrichten aus aller Welt und aus dem eigenen Heimatort doch eine interessante Abwechslung in den Unterricht. Dafür wurden an der BZM-Verbundschule nun 16 i-pads mit dem SÜDKURIER-e-paper bestückt, zusätzlich haben die Schüler die Gelegenheit, mit der SÜDKURIER-App die Tageszeitung auf ihren Smartphones zu lesen – und das nicht nur in der Schule, sondern natürlich auch in ihrer Freizeit. Luke (14) freut sich bereits auf jede Menge Sport und vor allem Fußball, Julian (15) reckt gleich den Finger: "Wo finde ich heute denn Stetten?", fragt er. Und während Luca (15) wissen möchte, ob man als Redakteur auch leere Seiten veröffentlichen darf, wenn einmal nichts passiert, interessiert sich Nadir dafür, wie die Redaktion an die Polizeiberichte kommt.

Digitale Zeitungslektüre im Unterricht einer 9. Klasse am Markdorfer Bildungszentrum: Anna und Nadir im Gespräch mit SÜDKURIER-Lokalchef Helmar Grupp. | Bild: Jörg Büsche

Lehrerinnen entwickeln Zeitungs-Quiz

Ihren Teil zum raschen Einfinden in die bunte Welt der Nachrichten haben Elflein und Bendel übrigens selbst beigetragen: Mit einem kniffligen Quiz über die Inhalte der heutigen Zeitungsausgabe, über dem die Schüler nun brüten. "Wie heißt denn der Chefredakteur?", lautet schon die erste Frage. Nein, Helmar Grupp ist es nicht. Der Tischnachbar weiß es: "Stefan Lutz!" Ein toller Einstieg, so kann es weitergehen!