Wo sonst der liturgische Gesang des Pfarrers erschallt, wo sonst die Stimmen des Chors und die Pfeifen der Orgel zu hören sind, da tönt es eben überaus ungewohnt. Denn zu hören ist die Vorspann-Fanfare der „Tagesschau“. Doch weder Judith Rakers noch Jens Riwa sprechen. Aus dem stilisierten Karton-Fernsehapparat im Chor der St.-Nikolauskirche lässt sich eine Mädchenstimme vernehmen. Beim näheren Hinschauen ist sie auch gänzlich anders angezogen als die Nachrichtensprecher im Ersten. Sie trägt ein orientalisches Gewand – und berichtet fürs Bethlehemer Fernsehen über die Geschehnisse vor Ort.

Eine Reporterin in Betlehem

Gleichermaßen orientalisch gewandet ist auch die Reporterin auf dem Marktplatz in Bethlehem. Dort herrscht reges Treiben. Noch reger als sonst, zumal die Menschen auf der Suche nach Unterkünften sind. Sie sollen morgen gezählt werden. So ist es dem Kaiser im fernen Rom in den Sinn gekommen, heißt es aus dem Papp-Fernsehen vorm Altar. Schnitt: Augustus erklärt sein Anliegen. Nächster Schnitt: die Reporterin befragt Herbergswirte.

Moderne Medien im Heiligen Land

Lena (10) war letztes Jahr noch Engel. Dieses Weihnachten tritt sie beim Krippenspiel in der katholischen Kirche als Reporterin auf. Auf die Frage, ob das ein Abstieg oder ein Aufstieg sei, antwortet sie: „Schon eher ein Aufstieg – ich muss mehr sprechen als im vergangenen Jahr.“ Nein, befremdlich finde sie es nicht, dass in die Jahrtausende alte Geschichte aus dem Heiligen Land moderne Medien hineinspielen. „Durchs Fernsehen wird doch der Bezug zu uns heute viel klarer“, meint Lena.

Aufgestiegen ist auch Sebastian. Der Zehnjährige mimte Weihnachten 2018 den Josef. Nun ist er Hirte. Jetzt diskutiert er mit seinen Kollegen auf dem Felde, ob man zur Krippe gehen soll, wie das der Engel ihnen geheißen hat oder doch besser beim lieben Vieh bleibt. „Wir gehorchen dem Engel“, verrät Sebastian.

Am Dienstag um 15 Uhr wird das Krippenspiel aufgeführt

Mit sanfter Hand geleitet werden die jungen Schauspieler übrigens von Damen aus dem Kindergottesdienstteam. Daniela Perle ist eine von ihnen. „Bei der Auswahl des Stücks hat uns Pfarrer Hund freie Hand gelassen“ berichtet die junge Mutter, deren Tochter ebenfalls mitspielt. Aufgeführt wird das Krippenspiel am morgigen Dienstag, Heiligabend, um 15 Uhr.