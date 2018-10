von Christiane Keutner

Markdorf/Bermatingen – "Ahs" und "Ohs" und "Das wusste ich ja gar nicht, was du für einen schönen Garten hast!" oder "das muss ich auch mal ausprobieren": So und ähnlich waren die Reaktionen auf die SÜDKURIER-Gartenserie, bei der wir den Lesern grüne Oasen unterschiedlichster Art vorstellten. Wir sagen: Ziel erreicht. Zum einen gefiel das Positive, zum anderen reg(t)en Bilder und Texte zum Nachmachen an, in einer Zeit, in der viele Insekten vom Aussterben bedroht sind und ein Garten, wenn er auch noch so winzig ist, einen großen Erholungswert hat, fit hält und und eine Augenweide ist.

Guntram Kirchner: "Ich werde immer noch angesprochen"

Monate nach der Veröffentlichung des Serienteils über seinen Garten sagt Guntram Kirchner aus Markdorf: "Ich werde immer noch angesprochen und gefragt 'Sie sind doch derjenige mit dem schönen Garten?'" Eine Dame schenkte ihm ein Gläschen voller Blumensamen mit einem ausgedruckten Bild, auf dem zu sehen war, wie die Pflanzen später aussehen werden.

Stadtgärtnerin schenkte ihm zwei Engelstrompeten

Gegenüber der Stadtgärtnerin, die ihn ebenfalls auf den Garten angesprochen hatte, bedauerte Guntram Kirchner, dass er leider keine so schönen Engelstrompeten habe wie die Stadt. "Als ich an dem Tag nach Hause gekommen bin, standen zwei kleine Engelstrompeten vor meiner Hautür. Total nett! Mittlerweile sind sie riesig geworden und blühen ganz wunderbar!"

Hobbygärtner gibt Tipps für biologischen Pflanzenschutz

Echte Hühner wären dem tier- und pflanzenliebenden Guntram Kirchner lieber: Er sucht noch nach einem Grundstück, wo er vom Aussterben bedrohte Rassen halten kann. | Bild: Christiane Keutner

Da der Hobbygärtner oft an der Kasse eines Supermarkts mit entsprechendem Publikumsverkehr sitzt, erfuhr er wohl die stärkste Resonanz auf den Bericht. Öfter wurde er gefragt, wie man gegen Schädlinge vorgeht. Hier möchte er einen Buchtipp weitergeben: "Hausbesuch vom Pflanzenarzt" von Rene Wadas. Erste Hilfe für alle Hobbygärtner, in dem es um biologischen Pflanzenschutz geht. Das Buch hatte er geschenkt bekommen und er steckt seine Nase immer mal wieder rein. Er selbst setzt gegen ungebetene Gäste einen Sud aus Brennnesseln oder Zinnkraut ein, vermeidet Chemie, um den Nützlingen nicht zu schaden, und stärkt seine Pflanzen von Anfang an mit einem guten Boden, den er mit Hornspänen und Komposterde als Dünger vermischt. Nur gegen die Lilienhähnchen ist er fast machtlos; diese klaubt er mit den Fingern ab. Andere eventuell gänzlich kränkelnde Pflanzen reißt er aus, damit sich die anderen nicht mit Mehltau anstecken.

Ganz Neugierige stehen auch unvermittelt im Garten

Gegen zweibeinige ungebetene Gäste setzte er seinen Charme ein: Denn manchmal trieb es auch Leute ohne Erlaubnis in den Garten mit der Entschuldigung, die Neugier sei größer gewesen als das Warten, bis jemand zuhause sei. "Aber es waren immer nette Begegnungen und alle waren begeistert", sagt Guntram Kirchner. Er hofft nun noch, auf einem ebenfalls umweltfreundlichen Gebiet aktiv werden zu können: Er sucht ein Grundstück zur Pacht, auf dem er vom Aussterben bedrohte Hühnerrassen halten kann – mit Hahn, sodass das Grundstück etwas abseits liegen sollte, damit das Krähen niemanden stört.

Tina Schneider-Mutter: "Wusste nicht, dass du so einen grünen Daumen hast"

Ebenfalls noch Wochen nach der Veröffentlichung erfuhren Tina Schneider-Mutter und Ingo Mutter aus Oberleimbach positive Resonanz auf ihren Garten: "Eben erst vor einer halben Stunde", erzählt Ingo Mutter, mit Aussagen wie "ich wusste gar nicht, dass du so einen grünen Daumen hast."

Anni Häring: "Mich interessieren auch die Gärten der anderen"

Rosen in allen Rot- und Rosatönen sowie Lavendel bestimmen das Bild im Vorgarten von Anni Häring. | Bild: Christiane Keutner

Dafür ist Familie Häring in Bermatingen seit Jahren bekannt. "Mich haben dennoch einige daraufhin angesprochen, sogar im Hallenbad, und gesagt, dass sie es schön finden, dass es so etwas gibt", sagte Anni Häring und ergänzt: "Mich interessieren auch die Gärten der anderen. Jetzt will ich mir mal den asiatischen Garten anschauen."

Von ihrem Garten profitieren auch andere: Freunde und Bekannte kommen im Herbst, um sich Ableger zu holen. Davon ausgenommen ist dieses Jahr der Lavendel, denn ihr Sohn möchte einen 15 Meter langen Weg damit säumen.

Brigitte Wengert kommt durch Frotzelei zur Serie

Jetzt werden die Birnen geerntet, die bei Brigitte und Kurt Wengert im Obstgarten wachsen. | Bild: Christiane Keutner

Einem Zufall war der Tipp für Brigitte Wengerts Garten zu verdanken. "Mein Garten ist genauso schön wie der von Härings", hatte sie locker in privater Runde und gegenüber Siegfried Häring gefrotzelt. Aber sie genierte sich, sich selbst beim SÜDKURIER zu melden: "Ich hab's welle un au it welle", sagte die Pflanzenliebhaberin sehr unverblümt.

Das taten andere und wir konnten deshalb wieder einen besonderen Garten vorstellen. "Wie machst du das mit den Begonien?" "Bei dir ist es aber schön hinterm Haus und drumherum" sowie anerkennendes Schulterklopfen auch ob der vielen Arbeit seien dem Bericht gefolgt. Ein "Blumenbier", ein Zeitungsbier, sei jetzt auf jeden Fall fällig. Sogar in Amerika wurde der Artikel gelesen, von einer ehemaligen Schulkameradin.

Sehr häufig wurde auch Winfried Thum aus Markdorf auf seinen Bambusgarten angesprochen. Die Leser hatten sich allesamt gewundert, dass sich hinter der Fassade des "normalen" Eigenheims etwas so Exotisches verbirgt.

