von Helmar Grupp und Georg Wex

Markdorf – Nachdem sich in der Ausgabe am Donnerstag die Fraktionschefs auf Anfrage des SÜDKURIER zum Bürgerentscheid über den Rathausumzug ins Bischofsschloss geäußert und ihre Perspektiven und Vorstellungen nach dem geplatzten Rathausumzug ins Schloss dargelegt hatten, nimmt nun auch Bürgermeister Georg Riedmann Stellung dazu. In einigen Sätzen war er bereits in der Sitzung des Gemeinderates am Dienstag auf den Ausgang des Bürgerentscheides eingegangen, gegenüber unserer Zeitung fasst er sich nun nochmals ausführlicher.

Kein "Weiter so!"

Allzu viel könne er Stand jetzt, eine knappe Woche nach dem Entscheid, noch nicht zu dessen konkreten Folgen für die künftige Arbeit der Stadt sagen, so Riedmann im Gespräch mit dem SÜDKURIER. "Ein weiter so im bisherigen Sinne kann ich mir nicht vorstellen", stellt er aber klar. Dies liege nicht nur am Ausgang des Entscheides, der die Schloss-Pläne für das Rathaus gekippt hatte, sondern vor allem auch an den Reaktionen aus der Bürgerschaft, die bis zum Wahlsonntag und in den vergangenen Tagen den Weg in die Öffentlichkeit gefunden hatten.

Gespannt: Bürgermeister Georg Riedmann am Sonntagabend bei der Auszählung des Bürgerentscheides im Ratssaal. | Bild: Ganter, Toni

Zuerst Diskussion, dann Pläne

"Ein Teil der Kritik richtete sich ja gegen das vermeintliche "Pracht-Rathaus" im Schloss", so Riedmann, "und ein großer Teil der öffentlichen Diskussion drehte sich außerdem um die Frage, wozu die Stadt dort überhaupt ein Rathaus ansiedeln möchte". Nun gehe es daher darum, solcherlei Fragen bereits zu klären, bevor Stadt und Gemeinderat die weitere Planung in Sachen Rathaus in Angriff nähmen. "Diese Diskussion muss jetzt erst einmal vorab geführt werden", stellt er klar. Aus diesem Grund werde die Verwaltung nun auch nicht nochmals die verworfenen Rathausumbau-Varianten aus dem Architektenwettbewerb von 2015 aus der Schublade holen, auch nicht das seinerzeit mit dem zweiten Platz als Siegerentwurf gekürte Modell des Büros Lieb + Lieb. Und ebenso wenig werde man im Rathaus zeitnah Pläne für eine alternative öffentliche Nutzung des Bischofsschlosses angehen.

Markdorf Nach dem Bürgerentscheid: Wie geht es weiter mit dem Markdorfer Bischofsschloss? Das könnte Sie auch interessieren

Andere Projekte im Vordergrund

Nun hätten die anderen großen Projekte der Stadt – die Grundschulen, der Kindergarten im Süden, der Ausbau in Möggenweiler und die anstehenden Straßenbaumaßnahmen in der Kreuzgasse und im Zuge des Mobilitätskonzeptes – erst einmal "absoluten Vorrang", betont Riedmann. Mit dem Gemeinderat und mit der Bürgerschaft werde man dann später "in aller Ruhe öffentlich diskutieren, wie es mit dem Rathaus und mit dem Bischofsschloss weitergeht". Die ursprünglichen Pläne von vor drei, vier Jahren für einen Um- und Neubau des bestehenden Rathauses seien auch deswegen nicht aktuell, da ein solches Vorgehen per se wieder die falsche Reihenfolge im Herangehen an das Thema sei. "Zuerst die Diskussion, dann das Konzept": Dies sei die Marschroute, die Verwaltung und Rat einschlagen müssten, so Riedmann.

Markdorf Historischer Bürgerentscheid: Fünf Stimmen mehr kippen den Markdorfer Rathaus-Umzug Das könnte Sie auch interessieren

Harte Kritik an Initiative

Harte Kritik äußert Riedmann im Nachgang zum Bürgerentscheid an Äußerungen von Mitgliedern der umzugskritischen Bürgerinitiative in der Presse. Zu behaupten, die Befürworter des Umzugsvorhabens, hätten offensichtlich Parteigelder übrig gehabt, um mit großen Anzeigen im Amtsblatt für ihre Sache zu werben, wie es in einem Leserbrief im SÜDKURIER geäußert wurde, sei "infam" und eine "Verleumdung", findet Riedmann deutliche Worte. Solche Äußerungen würden sich einreihen in die Reihe von Tatsachenverdrehungen und unzutreffenden Behauptungen, mit denen die Initiative auch bereits im Vorfeld des Bürgerentscheides, vor allem über ihre Internetseite und das soziale Netzwerk "Facebook", an die Öffentlichkeit getreten sei. Auch die Vermutung in dem Leserbrief, dass eventuell auch öffentliche Gelder für die Anzeigen der Umzugsbefürworter geflossen seien, sei eine haltlose Verleumdung. Richtig sei, dass die Anzeigen im Amtsblatt nicht billig seien. "Aber es wurden dafür keine öffentlichen Gelder und auch keine Parteigelder verwendet, sondern ausschließlich privates Geld", betont Riedmann.

Das Markdorfer Rathaus (rechts im Bild) wird nun vermutlich saniert, umgebaut und erweitert werden müssen. Doch wann dies in Angriff genommen werden kann, ist aktuell noch nicht absehbar. | Bild: Helmar Grupp

Erste Stellungnahme im Rat

Noch unter dem Eindruck des Bürgerentscheids vom vergangenen Sonntag gegen einen Umzug ins Bischofsschloss stand die Gemeinderatssitzung am Dienstagabend. Riedmann wollte offensichtlich keine Stellungnahmen dazu im Gemeinderat. Eigentlich hätte in der letzten Sitzung des Jahres der Haushaltbeschluss für 2019 gefasst werden sollen. Doch der Haushaltsentwurf mit Satzung muss wegen des Entscheids überarbeitet werden. „Es liegt eine schwere Aufgabe vor uns“, meinte er mit Blick auf die künftige Nutzung des Bischofsschlosses. „Ich bin froh, dass wir diesen frühen Zeitpunkt für den Bürgerentscheid gewählt haben“, sagte Riedmann. Nun sollten sich alle Stadträte und die Verwaltung über die Feiertage erst einmal Gedanken machen, ergänzte er.

Markdorf Fünf Stimmen Vorsprung im Bürgerentscheid bremsen Markdorf aus Das könnte Sie auch interessieren

Eine erste Konsequenz aus der Entscheidung deutete sich am Dienstag bereits an und sie betrifft die Einbindung der Bürgerschaft. „Wir müssen immer und laufend informieren“, kündigte Riedmann an. Insbesondere auch über die Dinge, die in der Stadt gut laufen würden. Deshalb habe er auch den Tätigkeitsbericht des ehrenamtlichen städtischen Behindertenbeauftragten Frank Hartel und die Jugendarbeit auf die Tagesordnung gesetzt. Für Hartel eine Premiere, obwohl er bereits seit rund drei Jahren für die Stadt tätig ist. Als Hartel am Ende seines Vortrages noch etwas zum Thema barrierefreier Ausbau des Schlosses sagen wollte, in den auch er involviert war, stoppte ihn Riedmann mit den Worten: „Im Moment ist das Thema eigentlich durch.“