Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten, sollen seit November mindestens elf Wohnungseinbrüche im Landkreis Biberach und im Bodenseekreis auf das Konto der drei Männer gehen. Die Verdächtigen im Alter von 27 bis 39 Jahren waren am Donnerstagabend nach langwierigen Ermittlungen in Markdorf festgenommen worden. Kurz zuvor sollen sie dort in ein Wohnhaus eingebrochen sein.

Bei der Festnahme fanden sich Schmuck und Münzen bei den Männern, der aus dem Haus stammen dürften. Die drei sitzen nun in Untersuchungshaft.

Stecken die Männer auch hinter anderen Einbrüchen in der Region?

Ob das Trio auch hinter weiteren Einbrüchen seit Oktober in den Landkreisen Biberach, Konstanz, Ravensburg und Heidenheim sowie im Bodensee-, Zolleralb- und Schwarzwald-Baar-Kreis steckt, wurde noch geprüft. Bei den Einbrüchen seit Oktober entstand den Angaben zufolge ein Schaden von rund 130 000 Euro. Die Beute ist verschwunden. (dpa)