Der Musikverein Riedheim hat gestern die Leimbacher Grundschule besucht. Im Rahmen einer Kooperation mit der Schule stellten Blech- und Holzbläser den Schülern der beiden dritten Klassen ihre Instrumente vor. Mit von der Partie war auch das von Daniel Schnur präsentierte Schlagzeug. Der achtjährige Nikolaus fand das „gar nicht zu laut“, sondern hatte großen Spaß am Becken.

Vanessa Strobel: "Wir suchen dringend Klarinettisten"

Na bitte! Dank Karin Müllers Unterweisung entlockt Mari der Klarinette erste Töne. Neben ihr sitzt Emely. | Bild: Jörg Büsche

Ob Nikolaus nun auch zum Trommeln irgendwann in den Musikverein eintreten möchte, das weiß er noch nicht, sagt er und strebt, seinen Laufzettel mit weiteren Instrumenten in der Hand, zur nächsten Station. „Zurzeit suchen wir dringend Klarinettisten“, erklärt Vanessa Strobel vom Musikverein Riedheim. Doch auch wenn bei dem Holzblasinstrument mit den vielen Klappen der größte Bedarf besteht, würde sie sich grundsätzlich über jede Anmeldung freuen. 2017 besuchten die Riedheimer ebenfalls die Drittklässler, davor machten sie bei den Erstklässlern Werbung. „Nachdem wir das letzte Mal hier waren, ist im Anschluss nur ein Kind zu uns gekommen.“ Nun hofft Vanessa Strobel, dass die Präsentation in diesem Jahr mehr Interesse weckt, dass mehr Eltern beim Musikverein nachfragen.

Schule kooperiert mit mehreren Vereinen

Für Franziska Schlee, eine der beiden kommissarischen Schulleiterinnen der Leimbacher Grundschule, geht es vor allem um den Kontakt zum Verein. „Wir haben auch Kooperationen mit anderen Vereinen.“ Sie zählt den Tennisverein und den Narrenverein Hugeloh auf. „Das gehört einfach dazu, dass sich die Schule im Gemeindeleben verankert.“ Das trägt auch insofern Früchte, als der Musikverein Riedheim zum Beispiel beim Sankt-Martins-Umzug der Grundschüler aufspielt.

Musikprojekte für verschiedene Klassenstufen

Felix, Leon und Felix lassen sich von Vanessa Strobel das Saxofon zeigen. | Bild: Jörg Büsche

Die musikalische Kooperation verfolgt darüber hinaus auch pädagogische Ziele. Wie Franziska Schlee erklärt, kann Musik eine wichtige Rolle bei der Entwicklung spielen. „Musizieren wirkt unmittelbar auf die Seele ein“ und das Spielen im Ensemble stärke die soziale Kompetenz. So ist es kein Zufall, dass die Leimbacher Grundschule regelmäßig Musikprojekte für bestimmte Klassenstufen durchführt. „Wir hatten auch schon Lehrer aus der Musikschule hier, die zum Instrumenten-Karussell eingeladen haben.“

Etliche Drittklässler haben bereits Unterricht am Instrument

Etliche Drittklässler lernen bereits Instrumente. Blockflöte sowieso, daneben werden noch Gitarre, Klavier, Geige und sogar Waldhorn genannt. „Super!“, freut sich Vanessa Strobel, als sie das hört. Insbesondere das Waldhorn gefällt ihr, findet sich doch da ein potenzieller Anwärter für den Musikverein.

Daniel Schnur trumpft am Schlagzeug auf

Großen Eindruck macht Schlagzeuger Daniel Schnur bei den Drittklässlern der Leimbacher Grundschule. | Bild: Jörg Büsche

Helle Begeisterung weckt Schlagzeuger Daniel Schnur. Schon mehr Mühe muss sich Klarinettistin Karin Müller geben, damit die Schüler einen Ton erzeugen. Etwas leichter scheint das bei Armin Arneggers Posaune, mit der sich „so richtig laut spielen“ lässt.

Der Musikverein In der Blaskapelle spielen 61 Musiker im Alter von 17 bis 78 Jahren mit. Die Riedheimer engagieren sich stark für die Nachwuchsausbildung. Seit 2011 betreiben sie gemeinsam mit anderen Musikvereinen aus der Gegend eine Gemeinschaftsjugendkapelle. Informationen im Internet:

http://www.musikverein-riedheim.de

