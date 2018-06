Markdorf – Die Markdorfer Musikschule hat wieder mehr als 1000 Schüler. Das erklärte deren Leiter Gerhard Eberl bei der jüngsten Hauptversammlung des Musikschulvereins, des Trägers der Bildungseinrichtung in der Schulstraße. Waren es 2017 noch 957 Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die an der musikalischen Früherziehung teilnahmen, die dort Klavier oder Akkordeon lernten, so sind es in diesem Jahr 1003.

"Viel mehr dürfen es aber auch nicht werden", schränkte Gerhard Eberl ein. Man sei an der Kapazitätsgrenze angelangt, sowohl was die Räumlichkeiten betrifft, als auch bei der Stärke des Lehrpersonals. Aktuell suche er händeringend nach einer geeigneten Lehrkraft für den Bereich Singen, Bewegen, Sprechen – bislang jedoch vergeblich, bedauerte der Leiter.

Nedela erinnert an Versprechen für eigene Räume

Der Vorstand des Musikschulvereins: (von links) Hans-Jörg Walter, Philipp Konrath, Martin Hug, Reinhard Nedela und Gerhard Eberl, der Musikschuldirektor. | Bild: Jörg Büsche

Wie bei jeder Hauptversammlung, die er bislang leitete, erinnerte Reinhard Nedela, seit sechs Jahren Vorsitzender des Musikschulvereins, am Donnerstagabend im Zunfthaus Obertor an das Versprechen von Markdorfs Bürgermeister Georg Riedmanns, dass die Musikschule sich langfristig Hoffnung auf ein eigenes Gebäude in der Innenstadt machen dürfe. Irgendwann, nachdem das Raumproblem der Rathausverwaltung gelöst ist.

Musikschule muss angemietete Räume zahlen

Der städtische Hauptamtsleiter Klaus Schiele ging bei der Hauptversammlung jedoch nicht auf die Raumprobleme der Musikschule ein. Diese belasten deren Haushalt spürbar, weil für die Unterrichtsräume im Gehrenbergzentrum Miete gezahlt werden muss, während die übrigen Räumlichkeiten von der Stadt zur Verfügung gestellt werden.

Zwei finanzielle Kümmernisse des Musikschulvorstands sprach der Hauptamtsleiter dann aber doch an. Zum einen war es das Defizit, das die Jahresbilanz der Musikschule belastet. Bei einem Gesamtvolumen von rund 1 Million Euro sei ein Minus von 2000 Euro, zumal für eine öffentlichkeitswirksame Bildungseinrichtung, ein sehr gutes Ergebnis. Und die Stadt sei ja jederzeit ansprechbar, sollte es die finanzielle Situation erfordern.

Kritik: Immenstaad beteiligt sich nicht an Kosten

Das zweite Kümmernis der Musikschule ist, dass zwar die Gemeinden Markdorf, Bermatingen und Deggenhausertal ihre Kostenanteile in vollem Umfange tragen, also eine Vollkostenrechnung eingegangen sind. Hingegen werde in Oberteuringen derzeit noch überlegt, ob man sich an diesem Abrechnungssystem beteiligen möchte. Oberteuringen ist neben Immenstaad eine der beiden Gemeinden im Einzugsgebiet der Musikschule, aus der Schüler kommen. 81 Schüler aus Oberteuringen besuchen die Musikschule in Markdorf und 70 kommen aus Immenstaad. "Vergleicht man das mit den 562 Schülern aus Markdorf", hatte Gerhard Eberl zuvor erklärt, "sind das sogar relativ viele." Trotzdem sperre sich Immenstaad dem Vollkosten-Modell zur Gänze, wie bei der Versammlung betont wurde. Hier deutete der Hauptamtsleiter an, dass sich Markdorf in das Gespräch einbringen werde. "Wir werden versuchen, die Nachbargemeinden alle mit ins Boot zu holen", erklärte Klaus Schiele.

Schatzmeister Martin Hug will Amt abgeben

Für das Jahr 2019 strebt Schatzmeister Martin Hug einen ausgeglichenen Haushalt an. Verantworten wird er ihn jedoch nur noch als kommissarisch gewählter Schatzmeister. Nachdem Hug drei Jahrzehnte lang die Kasse des Musikschulvereins geführt hat, wollte er in diesem Jahr von seinem Amt zurücktreten. Bis ein Nachfolger gefunden ist, verwaltet er die Musikschulfinanzen jedoch vorläufig weiter. Den Vorstand wird Hug aber nicht verlassen, wenn er nicht mehr Kassierer ist. Außer zum kommissarischen Schatzmeister für die Interimsphase wurde er noch zum Beisitzer gewählt.

Musikschule Markdorf Vorstand: Vorsitzender Reinhard Nedala, Stellvertreter Hans-Jörg Walter, kommissarischer Schatzmeister Martin Hug, Schriftührer Philipp Konrath, Beistzer Sandra Erdmann, Egbert Benz, Martin Hug und Uwe Priebe.

Vorsitzender Reinhard Nedala, Stellvertreter Hans-Jörg Walter, kommissarischer Schatzmeister Martin Hug, Schriftührer Philipp Konrath, Beistzer Sandra Erdmann, Egbert Benz, Martin Hug und Uwe Priebe. Zahlen: Derzeit hat die Musikschule 1003 Schüler. Das Gros ist unter sechs Jahren alt, gefolgt von einer starken Gruppe Jugendlicher. Deutlich weniger Schüler sind in der Altersgruppe der 19- bis 25-Jährigen. 145 Schüler spielen in den Musikschulensembles mit. Die Musikschule gliedert sich in acht Fachbereiche, wobei der Elementarunterricht der größte davon ist. Im vergangenen Jahr lud die Musikschule zu 70 Veranstaltungen ein, 2016 waren es noch 50.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein