Sieben Bands in sieben Locations werden an der Markdorfer Musiknacht „für so richtig gute Stimmung sorgen“, ist sich Lucie Fieber, Geschäftsführerin Markdorf Marketing, sicher. Am Samstag, 18. Mai, erwartet die Besucher ab 19.30 Uhr jede Menge Livemusik in den Markdorfer Bars und Kneipen und ab 23 Uhr startet die After-Party im Lemon Beat Club. Besonders die große Vielfalt der gebotenen Genres dürfte dafür sorgen, dass für jeden Musikgeschmack etwas dabei ist. Gemeinsam mit den Gastronomie-Betrieben wird die Musiknacht vom Stadtmarketing koordiniert. Ein Eintrittsband für die Musiknacht kostet 10 Euro.

1. Eisdiele Gentile

Giovanni La Masa und Kamila sind im süddeutschen Raum bestens bekannt. Seit mehr als 25 Jahren bieten sie auf den Bühnen in Europa und Amerika „Canzoni italiane“, aber auch Lieder in Deutsch und Englisch. Das Duo versteht sein musikalisches Handwerk und beherrscht die Kunst, mit Gesang und Musik auf hohem Niveau zu unterhalten.

2. Ludwig

Eddy und Evi aus Ravensburg sind zusammen „Voicebox“ und sind auf der Bühne wahre Unterhaltungsprofis. Beide fühlen sich in fast jedem Genre wohl und wissen entsprechend mit ihrem umfangreichen Lieder-Repertoire zu unterhalten. Ob Deutsch oder Englisch, ob Schlager, Alpenrock oder Hits aus den vergangenen Jahrzehnten – Eddy und Evi haben alles drauf. Im „Ludwig“ im Obergeschoss des Einkaufszentrums Proma möchten sie ihr Publikum mitreißen und für einen wahrhaftigen Partyabend sorgen. Bestens umrahmt wird der Auftritt durch das moderne und gleichzeitig behagliche Ambiente des „Ludwig“.

3. Gasthof Krone

Die Seán Treacy Band aus Karlsruhe steht eigenen Informationen zufolge für handgemachten, echten und schnörkellosen Sound. Mal ruhig, mal rockig und immer mit Seele. Bei der Markdorfer Musiknacht tritt die Band in der „Krone“ auf. Die Musikgruppe besteht aus Frontmann und Namensgeber Seán Treacy sowie vier weiteren Mitgliedern. Treacy ist Ire aus Kilkenny. Er singt und spielt Gitarre. Der Musiker stand in den 1980er-Jahren in Irland mit Bands wie den „Wolftones“ oder „Dubliners“ auf der Bühne. 1985 kam er nur mit Rucksack und Zelt nach Deutschland und machte früh große Tourneen für „Guinness“ mit. Im süddeutschen Raum wurde Treacy nach vielen Jahren als Solomusiker mit der Band „Anything But Trouble“ bekannt, aus der sich die heutige Seán Treacy Band formierte. Stefan Buchholz ist gebürtiger Karlsruher, singt die Zweitstimme und spielt Schlagzeug. Claus Bubik gehört seit 2017 zur Band, spielt Bass und singt. Seit 2000 spielt Andreas Bock an der Gitarre. Das neueste Projekt der Seán Treacy Band heißt „A Tribute To Neil Young“

4. Untertor

Sie versprechen Arrangements mit südamerikanischem Spielwitz und frechen Improvisationen, die berühren, in die Beine fahren und mitreißen sollen. Im Untertor gibt es einen temperamentvollen Latino-Abend mit „Sonido Caliente“. Deren Musik sei laut Veranstalter leidenschaftlich heiß und versprühe pure Lebensfreude auf der Bühne. Musik und Rhythmen aus der karibischen Klangwelt Cubas und ein Repertoire, das vielseitig und modern sein soll: Tradicional, Latin-Jazz, Funky-Salsa, Reggae, Calypso und Latin-Pop.

5. Restauration Lichtblick

Die Band „Popp Deluxe“ aus Ravensburg besteht aus fünf Musikern: Michaela Popp ist Frontsängerin und steht seit 20 Jahren in verschiedenen Pop-, Alternativerock-, Soul- und Bigband-Formationen auf der Bühne. Ihre Leidenschaft gilt Indie-Pop und Soul-Rock. Peter Zoufal spielt Gitarre und singt. Er ist in sämtlichen Genres zu Hause. Einen Faible für Jazz, Soul, Gospel und Chanson hat Martin Giebel am Piano. Er studierte klassisches und Jazz-Piano. Tom Wagener ist Schlagzeuger und wird international gebucht. Er liebt Blues. Stefan Hug spielt Bass und das seit über 25 Jahren in verschiedenen Formationen der Stilrichtungen Blues, Soul und Funk. Die Besucher erwartet eine virtuose Band, die keine musikalischen Tabus kennt und reichlich Groove mitbringt. Der Gesang pendelt zwischen gefühlvoller Sanftheit, schwarzem Soul und einer Rockröhre hin und her. Gespielt wird ein stilistisch breit gefächertes Repertoire aus fünf Jahrzehnten Pop, Soul, Disco, Rock und Funk von Chaka Khans „Ain‘t nobody“ über Janis Joplins „Piece of my heart“ bis hin zu Titeln wie „No Roots“ und „Uptown Funk“.

6. Mojo Bar

Sie waren die große Überraschung der Musiknacht von 2018: Atze und Kurt aus Vorarlberg. Sie spielen Rock-Klassiker, die jeder kennt. Manchmal auf ihre ganz eigene Art und Weise mit Gitarre, Flöten, Ziehharmonika und sogar Dudelsack. Da hält es keinen mehr auf den Sitzen und es wird sicherlich in der Mojo Bar, Weinsteig 2, gerockt und getanzt, was die Kondition hergibt. Das Mojo-Team freut sich schon jetzt auf einen großartigen Musikabend in den Räumen der Markdorfer Kultkneipe.

7. Turmstube

Joe Vox‘ Live-Programm soll die Quintessenz aus seiner 30-jährigen Karriere sein, ein „Best of“ aus 40 Jahren Musikgeschichte, vielschichtig und überraschend. Joe Vox spielt Songs nicht einfach nach, sondern macht sie sich mit Virtuosität und Charisma zu Eigen, als hätte er sie selbst komponiert. Er nimmt sein Publikum mit auf eine Reise durch die Welt von Rock, Pop, Blues und Soul.

8. Lemon Beat Club

Er lebt für die und mit der Musik. Kein anderer DJ in der Region kennt wohl die Wünsche des feiernden Partyvolkes so gut wie er: DJ Artek. Er beweist in den Clubs in der Bodenseeregion und in Oberschwaben seine Vielseitigkeit und sein Können. Sein Gespür und sein Timing für die passenden Lieder zur passenden Zeit lassen jede Party zu einem Genuss und Erlebnis werden. DJ Artek treibt das Publikum mit seinem unverwechselbaren Sound von einem zum nächsten Höhepunkt. Bei der Afterparty können sich die Besucher auf das Beste aus den 80ern, 90ern und der Gegenwart freuen und bis in den frühen Morgen feiern.

Informationen im Internet:

http://www.markdorf-marketing.de