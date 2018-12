Am zweiten Weihnachtsfeiertag steigt im Theaterstadel wieder das Konzert "Litte Wing & Friends". Drummer Tom Wagener aus Markdorf war auch 2018 wieder in ganz Europa unterwegs und hat musikalische Freunde und Wegbegleiter eingeladen. Little Wing alias Art Isleb, Jörn Blesse und Tom Wagener werden wieder mit hochkarätigen Gästen den Stadel rocken.

Jörn Blesse von "Little Wing". Bild: Marc Helfert | Bild: Wagener, Tom

Stephanie Ocean Ghizzoni, charismatische und temperamentvolle Sängerin mit Hang zu extrovertiertem Bühnenoutfit kommt aus Verona. Begleitet wird sie vom Pianisten Max Lazzarin aus Venedig. Die beiden Musiker werden das Publikum mit ihrem Sound zwischen Blues, Soul und Zydeco begeistern. Saxophonist Howard Sie aus Rotterdam ist ebenfalls wieder mit am Start, er ist sonst auf den Bühnen von Barcelona, London oder Tokio zuhause. Milla, Sänger, Gitarrist und Ruhrpottrocker, kommt wieder einmal extra aus Wuppertal auf den Gehrenberg.

"PoppDeluxe" um die charmante Sängerin Michaela Popp und den Gitarristen Peter Zoufal sind ebenfalls keine Unbekannten. Sie spannen den musikalischen Bogen von Pop bis Blues, Soul bis Rock, Latin bis Jazz, immer perfekt abgestimmt auf Michi Popps' Powerstimme. Der Gitarrist und Sänger Phil Gates stammt aus Chicago und lernte die dortige Blues Szene von der Pike auf kennen. Er wird seine neue Live-CD vorstellen, die im September bei Open-Air-Festivals in Rumänien aufgenommen wurde und wird den Abend mit seiner Musik zwischen R&B, Blues, Funk und Soul bereichern.

"PoppDeluxe" mit Frontfrau Michaela Popp. Bild: Marc Helfert | Bild: Wagener, Tom

Mit dem Bassisten Stefan Hug, den Keyboardern Martin Giebel, Uwe Rodi und Darko Cvetkovich, sowie Reinhold Hug an den Percussions werden weitere hochkarätige Musiker auf der Bühne stehen. Drummer Tom Wagener sorgt für den richtigen Groove und fungiert als künstlerischer Leiter der Show.

Beginn ist um 20.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, Karten an der Abendkasse kosten 18 Euro.