von Andreas Lang

Die Leimbacher Mehrzweckhalle platzte beim festlichen Weihnachtskonzert des Musikvereins Riedheim gleichsam aus allen Nähten und war komplett ausverkauft. Bereits eine halbe Stunde vor Konzertbeginn konnten die Veranstalter nur noch einige Stehplätze anbieten. Insgesamt 120 Musikanten von der Gesamtjugendkapelle (GJK) Markdorf-Riedheim-Ittendorf-Bermatingen-Ahausen und des Musikvereins Riedheim gestalteten unter Leitung der Dirigenten Martin Schmid und Nicolas Köb einen herausragenden Konzertabend.

Zuwachs um 23 Jungmusiker

Vorsitzender Ingo Mutter hieß die Besucher in humorvoller Reimform willkommen. Außerdem gab Mutter bekannt, das er nach zwölf Jahren als Vorsitzender sein Amt bei den nächsten Wahlen zur Verfügung stellen werde und es somit das letzte Mal sei, dass er das Weihnachtskonzert in dieser Position begleite.

Ingo Mutter, Vorsitzender Musikverein Riedheim: "Dies wird nach zwölf Jahren mein letztes Weihnachtskonzert als Vorsitzender sein." | Bild: Andreas Lang

Stolz zeigte sich Mutter über die ausgezeichnete Jugendarbeit unter Leitung von Martin Schmid, die den Musikkapellen guten Nachwuchs beschere. Die GJK hat laut Ingo Mutter in diesem Jahr einen Zuwachs von 23 Jungmusikern verzeichnet, womit die Kapelle auf eine Stärke von 62 Nachwuchsmusikern angewachsen sei.

Filmmusik mit Bravour gespielt

Die "jungen Wilden" übernahmen den Auftakt des Konzertabends und dies mit einer mehr als respektablen Leistung. Die beiden Filmmusik-Stücke "Hawaii Five-O" und "Pearl Harbor" meisterte die GJK mühelos. Auch die anspruchsvolle Filmmusik "Higlights from Jurassic Park" absolvierten Mädchen und Jungen mit Bravour. Bei dem Werk "Can't help Falling in Love" ist Luise Otto als Solistin am Alt-Saxofon hervorzuheben, Ott spielte ihren Part mehr als gut. Während der Zugabe wurde es mit "Mary's Boy Child" – ein Song der für Elvis Presley geschrieben wurde – nochmals so richtig schwungvoll. Durch diesen Teil des Konzertabends führten die Jungmusikerinnen Luise Otto und Sarah Röck als Moderatorinnen.

Luise Otto am Alt-Saxophon zeigte eine überragende Leistung als Solistin. | Bild: Andreas Lang

Wunsch-Stück "Imagasy" für Vorsitzenden

Den zweiten Teil des Konzertabends haben die 58 Aktiven des Musikvereins Riedheim unter Leitung von Nicolas Köb gestaltet. Diese starteten mit dem anspruchsvollen Werk "Imagasy" (Thiemo Kraas), das musikalisch in der Oberstufe angesiedelt ist. Dies hatte sich Vorsitzender Ingo Mutter als Abschiedsgeschenk vom Musikverein gewünscht. Den Hintergrund erklärte dessen Ehefrau und Moderatorin Tina Schneider-Mutter.

Das Publikum des restlos ausverkauften festlichen Weihnachtskonzertes zeigte sich vom anspruchsvollen und kurzweiligen Programm begeistert. Bevor die Gesamtjugendkaplle und die Musikkapelle von der Bühne durften, forderten die Besucher von beiden Ensembels Zugaben ein. | Bild: Andreas Lang

Bei Wertungsspiel Note "ausgezeichnet" erreicht

Mit "Imagasy" habe der Musikverein Riedheim im Jahr 2009 beim Wertungsspiel in der Oberstufe teilgenommen und mit der Note "ausgezeichnet" bestanden. Dieses Werk stehe auch sinnbildlich für den Leistungswillen und die herausragende Kameradschaft im Verein, erklärte die Moderatorin weiter. Ebenso Anspruchsvoll waren die Werke "Pastime With Good Company", "Dynamic Overture" und "Cirque du Soleil", die allesamt Meisterhaft von den Riedheimer Musikern dargeboten wurden. Zum großen Finale erklang das Stück "Cassiopeia", gefolgt von zwei Zugaben.