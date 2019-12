Am Ende dreht sich dann doch immer alles um den Dreiklang von Liebe, von Glaube, von Hoffnung. Mag die Mundharmonika auch noch so schreien, das Banjo zittern und der Gesang verwegen-rau oder schmeichelnd-lieblich klingen. Mag der Rhythmus hetzen, tändeln oder sich dehnen, es geht stets um Liebe – zu Gott, zu den Menschen, um den Glauben an und die Hoffnung auf Erlösung bei dieser Musik – die Erlösung in einer besseren Welt. Die schmerzliche Note in all dem, den Blues, bringen dann die Erfahrungen ein.

Begeistere Konzertbesucher in der Pfarrkirche St. Nikolaus. | Bild: Jörg Büsche

Das Erleben von Entwurzelung in der afrikanischen Heimat, so streute Roland Wohlhüter, Trompeter und Conférencier der „Swiss-German Dixie-Corporation“ am Sonntagabend beim jüngsten Konzert des Jazz-Quintetts in der Markdorfer St.-Nikolaus-Kirche als Hintergrundinformation zum Thema Gospelmusik ein. Herausgerissen aus ihren musikalischen Traditionen, schufen sich die ihrer Heimat gestohlenen Sklaven in ihrer neuen Umgebung eine ebenso neue Musiksprache wie neue religiöse Formen. Die Ahnen kamen mit, wurden zu Heiligen. Im Lied „Just a closer Walk with Thee“ ist das deutlich zu hören.

Melancholisch-lässiger Sound

Und da war er dann auch: Dieser unverkennbare Südstaaten-Ton, dieser melancholisch-lässige Sound, den die fünf Herren von„Swiss-German-Dixie-Corporation“ unvergleichlich souverän spielen. So als wären sie an den Ufern des Mississippi aufgewachsen, hätten sich ihren Lebensunterhalt seit jeher in den Bars der dortigen Städte verdient. Sie wissen einfach das rechte Maß von swingender Leichtigkeit und jazziger Schroffheit in Einklang zu bringen.

Die Swiss-German Dixie-Corporation versteht es, das rechte Maß von swingender Leichtigkeit und jazziger Schroffheit in Einklang zu bringen. | Bild: Jörg Büsche

Man kann es schier hören, wie die Engel-Ahnen von „Just a closer Walk with Thee“, allesamt muntere Greisinnen und Greise mit, feixender Miene und dabei leicht hüftsteif dahertänzeln. Dazwischen die realen Freudenjauchzer der Trompete und der intonierte Jubel der Besuchten im Wechselgesang.

Gelungenes Zusammenspiel der Instrumente

Überhaupt die Instrumente! Kurt Lauers Klarinette kann kess, vermag aber auch gedämpft – dies dennoch in schönster Klarheit. Daniel Koblers Posaune bringt Wärme, dann und wann Hitze, Temperament. Albert Gabriels Sousaphon bietet der Band Substanz, auf der nicht nur Walter Vocke (Gesang, Banjo) gut Heiterkeit ausstrahlen darf. Und auf dieser Substanz unternimmt Roland Wohlhüter per Mundharmonika eine Eisenbahnfahrt, die die Säulen von St. Nikolaus schier vorbeiflitzen lässt vor lauter rasender Eile.

Konzerteinnahmen für zwei Projekte und Förderverein

Gedacht sind die Einnahmen dieses nun vierten Benefiz-Auftritts der Band wiederum für das Waisenhausprojekt von „Nation Builders International Germany“, für das Markdorfer Wasserprojekt in der Partnergemeinde Huancaray und für den Förderverein Kirchenmusik St. Nikolaus.