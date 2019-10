Ein Café ist ein Ort, an dem Menschen einkehren, trinken, essen. Ein Café ist aber auch ein Ort, an dem Menschen sich begegnen und plaudern. Armin Bischofberger, der Vorsitzende der „Klangwelt Rittersaal“ hat hier zum Gespräch übers nächste Konzert eingeladen. Am Sonntag, 3. November, tritt das Gitarren-Duo „Café del Mundo“ auf. Es spielt sein neues Programm. Das trägt den Namen „Beloved Europa“ – und spielt damit auf den sterblich verliebten Göttervater Zeus an, der, in einen Stier verwandelt, seine Angehimmelte, die Königstochter Europa, entführt. Auf seinem Rücken trägt er sie nach Kreta, nach Malta, stets auf der Flucht vor seiner eifersüchtigen Gattin, der Göttermutter Hera.

Klassik, Folklore, Jazz und Tango vermischen sich zu Weltmusik

Flucht, Europa, dessen aktuelle Situation – all das habe durchaus auch eine Rolle gespielt beim Zusammenstellen des Beloved-Europa-Konzepts. So zitiert Bischofberger aus einem Interview mit Jan Pascal, einem der beiden „Café-del-Mundo“-Gitarristen. Ihr Anliegen sei die Begegnung. Die musikalische, weshalb sie zum Teil auf Flamenco-Gitarren spielen: Klassik, Folklore, Jazz, Tango – und oft auch alles zusammen – als Weltmusik vermischt. Denn Cafés sind immer auch Orte der Berührung – wo zum Beispiel der „Erlkönig“ auf andalusischen Gesang trifft, so wie auf der neuen „Beloved-Europa“-CD.

Baldige Rückkehr in der Rittersaal?

Cafés sind immer auch Orte, wo Menschen Neuigkeiten austauschen. Neuigkeiten etwa wie: dass die Stadt über eine baldige Wiedereröffnung des Rittersaals nachdenkt. So hat es Armin Bischofberger gehört. „Das würde mich natürlich außerordentlich freuen“, erklärt der „Klangwelt“-Vorsitzende. „Klangwelt Rittersaal“ nenne man sich ja mit guten Gründen. Allein der Name locke an, außerdem mache das Rittersaal-Ambiente jedes Konzert zu einem besonderen Erlebnis, sagt Bischofberger.

Flügel steht unterm Kaplanei-Dach

Seitdem das Bischofsschloss nicht mehr zugänglich ist, weiche man auf den großen Saal in der Mittleren Kaplanei aus. Bei aller Freude über die mögliche Rückkehr in den Rittersaal sieht Bischofberger eine Schwierigkeit aber doch. „Wir können unmöglich das Klavier hin und her schleppen.“ Der Flügel nämlich steht nun einmal unterm Kaplanei-Dach. Eine Mischlösung würde die Klangwelt sehr begrüßen. „Konzerte mit Klavierbegleitung oder -Soli in der Mittleren Kaplanei, die anderen dann gerne im Rittersaal.“ Doch das alles sei überhaupt noch nicht spruchreif.

Das Konzert am 3. November in der Mittleren Kaplanei beginnt um 18 Uhr, Abendkasse und Kartenvorverkauf in der „Buchhandlung Ravensbuch“. Die Eintrittskarten kosten 13 Euro, ermäßigt 10 Euro