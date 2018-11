von Kerstin Oettle

Frau Maldoner, leben Sie schon immer hier so schön auf dem Lande?

Ja, tatsächlich über die Straße rüber befindet sich mein Elternhaus, ein ehemals landwirtschaftlicher Betrieb.

Das bedeutet, Sie mussten als Kind richtig im Stall und in der Landwirtschaft mithelfen?

Ich musste nicht sehr oft auf dem Hof helfen, manchmal schon, wenn es viel Arbeit gab. Wir hatten eine sehr schöne Kindheit. Ich durfte sogar mehrere Instrumente lernen, wie meine drei Brüder auch.

Also eine musikalische Familie?

Oh ja, mein Vater war Dirigent im Musikverein Riedheim, in Bermatingen und Homberg-Limpach, meine Mutter sang im Kirchenchor, meine drei Brüder spielen Instrumente und ich spiele Gitarre, Klarinette sowie Cajon, bin Mitglied in der Stadtkapelle Markdorf und singe im Kirchenchor Bergheim-Hepbach.

Wenn ich mich hier umschaue, dann sieht es etwas nach Coaching aus?

2006 war für mich in meinem bisherigen Job die Luft raus, ich wusste, ich muss jetzt etwas ändern. Eine Freundin sagte zu mir: "Mach was aus deinem musikalischen Talent und komm zu uns in den Familientreff nach Oberteuringen und biete Kindersingen an." Was für Wechsel und was für eine gute Entscheidung, weg von Zahlen und Papier. Die Arbeit mit den Kleinsten und den Eltern machte mir riesigen Spaß. Ich sah, was Musik mit Kindern macht, sowie die positiven Interaktionen zwischen Jung und Alt. Ich spürte für mich selbst, dass ich gut mit Kindern, mit Menschen überhaupt kann, und übernahm zusätzlich mit anderen Müttern und einer Lehrerin die Koch-AG an der Leimbacher Grundschule, in der gemeinsam mit den Kindern zwei Mal die Woche das Mittagessen gekocht wurde. Seit 2014 bin ich in der Kernzeitbetreuung und Ferienbetreuung der Grundschule Leimbach tätig. Die Idee zum Lern-Coaching entstand aus Beobachtungen und Gesprächen mit Kindern sowie auch den Eltern. Dabei stellte ich fest, dass Kinder immer wieder Schwierigkeiten haben, Hausaufgaben in der vorgegebenen Zeit zu erledigen oder dann in höheren Klassen Wissen zur Prüfung abzurufen. Wenn Grundschüler mir erzählten, "Ich kann halt Mathe nicht!", "ich bin halt dumm" oder "Deutsch ist okay, aber die Lernwörter!", habe ich zuerst auch gedacht, das ist halt so. Dann habe ich durch einen Zufall eine jetzt liebe Freundin kennengelernt, die Lerncoach ist. Wir haben uns ausgetauscht und sie meinte: "Du hättest das Potenzial für einen Lerncoach in dir." So hat alles angefangen.

Das klingt nach einer guten, aber auch verantwortungsvollen Aufgabe. Welchen professionellen Hintergrund können Sie gegenüber ihren Klienten nachweisen?

Vorweg, bei uns heißen die Klienten "Coachee", das ist einfach eine Erfindung unseres Lerninstituts. Im letzten Herbst habe ich die Ausbildung zum zertifizierten Lerncoach in München gemacht. Ein Lernkapitel in meinem Leben, das ich nicht missen möchte, und auch nicht die Menschen, die ich dabei kennen- sowie schätzen gelernt habe, und die ich jetzt zu meinem Netzwerk zählen darf. Wir haben Neurowissenschaftler, Ernährungsberater, Lehrer, Nachhilfelehrer und andere Lerncoaches in unserem Netzwerk. Manche arbeiten nur mit Erwachsenen, andere nur mit Kindern, manche kennen sich aus mit Dyskalkulie und Legasthenie und andere mit ADHS/ADS. Es gibt immer eine Lösung.

Wie muss ich mir die Arbeit eines Lerncoachs vorstellen?

Es gibt ein Erstgespräch mit dem Coachee und Eltern oder auch dem Coachee alleine, denn das Lerncoaching hat keine Altersbegrenzung. Es gibt drei Lernkanäle, die uns zur Verfügung stehen. Zum einen den visuellen, dann den auditiven und den kinästhetischen Kanal. Der Kanal, der vernachlässigt wird, kommt spielerisch in den Fokus, um auch den zu coachen. Und der Bevorzugte wird nochmals gestärkt. Im nächsten Schritt werden Informationen über Stärken und Defizite erarbeitet. Hier werden Fragen zum Thema Selbsteinschätzung, Gehirn, Konzentration, Lernorganisation und Zeitmanagement beantwortet. Im Prinzip trägt jeder Coachee selbst die Lösung in sich und meine Aufgabe ist es, ihn dahin zu führen. Lerncoaching ist keine Nachhilfe, es ist zeitlich begrenzt mit drei bis fünf Sitzungen je Thema.

Haben Sie noch ein weiteres Standbein?

Seit 2006 habe ich immer wieder die Möglichkeit, als Wünschelrutengängerin in Deutschland und der Schweiz tätig zu sein. Ich untersuche die Schlafplätze meiner Klienten auf sogenannte Störzonen. Die Wasserader oder die Verwerfung sind ja die bekanntesten Störzonen, die wir kennen, es gibt aber noch weitere. Meine Aufgabe besteht darin, den "Guten Platz" in diesem Raum zu finden. Bis sich der Körper daran gewöhnt hat, kann es drei Tage oder bis zu drei Wochen dauern. Es bereitet mir große Freude zu sehen, wie es den Menschen danach wieder besser geht.

Zur Person Simone Maldoner wurde am 15. Dezember 1969 als drittes Kind von vier Geschwister in Friedrichshafen geboren. 1986 machte sie ihre mittlere Reife an der Hugo-Eckerner Schule in Friedrichshafen. Im Anschluss absolvierte die Musikbegeisterte eine Ausbildung zur Bürokauffrau bei der Spedition Vöhringer und arbeitete danach zehn Jahre bei Creditreform RV. 1989 lernte sie ihren Mann Mike beim Ballonfahren kennen und heiratete 1993 in Markdorf. Im Jahr 2000 kam die gemeinsame Tochter Pia auf die Welt. Seit 1996 lebt die kleine Familie in Stadel, wo sich auch der Coachingraum befindet. Willkommen sind alle, die wieder den Spaß am Lernen, die eigenen Potenziale entdecken oder sich neu organisieren möchten. Informationen gibt es telefonisch unter 01 70/3 02 07 02.

