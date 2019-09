„Glanz und Gestank am königlichen Hof“ lautet der Titel ihres Konzerts, bei dem sie Barockmusik von Joseph Bodin des Boismortier, Jacques-Martin Hotteterre oder Louis-Antoine Dornell und anderen Komponisten spielen.

Mit ihrem Auftritt in dem denkbar unhöfisch wirkenden ehemaligen Pilger-Kirchlein schließen die beiden Musikerinnen einerseits die diesjährige „Sommerkonzert-Reihe“ ab, die Blockflötistin Katja Verdi für die Markdorfer Musikschule organisiert.

Blick ins barocke Frankreich

Andererseits knüpfen sie aber auch an ein früheres Konzert an, das vor sieben Jahren, ebenfalls im Rahmen der Sommerkonzerte, damals aber im Kloster Weppach, gleichermaßen ins barocke Frankreich geblickt hat. „Damals haben wir zu einer Landpartie eingeladen“, sagt Speckhofer schmunzelnd, die am Sonntag den Part am Cembalo übernehmen wird.

Am Sonntag nun gehe es an den Hof. Die beiden Musikerinnen versprechen ihrem Publikum jedoch, dass der Abend nicht allzu förmlich wird. Haben sie doch einige zeitgenössische Literatur gewälzt – und dort manchen Einblick gewonnen.

Glanz und Gestank am Königshof

Daher auch der etwas ambivalente Titel: „Glanz und Gestank“. Wobei mit dem Gestank der buchstäbliche Sinn und der übertragene gemeint sind. „Wenn so viele Leute so eng zusammenleben wie am französischen Königshof, kann es schon vorkommen, dass sich nicht alle grün sind“, so Speckhofer.

Sehr grün indes sind sich die Cembalistin und die Blockflötistin. „Wir treten jetzt schon seit 2001 gemeinsam auf“, erklärt Katja Verdi. Sie habe damals nach einer Cembalistin für ein Konzert gesucht. Tina Speckhofer wurde ihr empfohlen. Seither treten die beiden Musikerinnen immer wieder gemeinsam auf. „Weil wir uns irgendwie gut ergänzen“, betont Tina Speckhofer.

Das Konzert beginnt am Sonntag um 18 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Ravensbuch und an der Abendkasse. Die Tickets kosten 12 Euro, ermäßigt 10 Euro.