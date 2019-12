Ihre Texte handeln vom Leben, der Liebe, gerne auch vom Suff und zuweilen auch vom Tod, doch sind sie stets mit einer fein dosierten Prise Humor versehen. Die Rede ist von Hiss, der Polkakapelle aus Stuttgart, deren postweihnachtliche Jahresendtour die Musiker – wie in den vergangenen Jahren – in den Theaterstadel nach Markdorf führte.

Beißend spöttisch, aber immer zum Lachen

Ein Konzertabend mit Hiss ist nicht nur beschwingt melancholisch, sondern bietet auch Musik für die menschlichen Problemzonen: Bauch, Beine und Hirn. Frontmann Stefan Hiss' Ansagen sind beißend, ganz sicher vor Spott triefend, aber immer zum Lachen: „Um dem nervigen Weihnachtstrubel zu entfliehen, sind wir in die Südsee geflogen, da waren die Menschen angenehm, das Wetter herrlich und die Getränke reichlich, das ging uns nach drei Tagen auf die Nerven und deswegen sind wie wieder hier.“ Dem Publikum gefiel offensichtlich, was es geboten bekam. Vorn an der Bühne und auch weiter hinten wurde eifrig mitgesungen und getanzt.

Musiker präsentieren sich als harmonisch funktionierende Gruppe

Dass die Musik diese Wirkung hat, ist dem musikalischen Können der gesamten Band zu verdanken. Beim Auftritt in Markdorf zeigte sich schnell, dass die Mitglieder von Hiss eine harmonisch funktionierende Gruppe sind. Alle Elemente des Auftritts waren gekonnt aufeinander abgestimmt. Die Band Hiss ist zwar nach ihrem charismatischen Frontmann benannt, aber die übrigen vier Mitglieder sind ebenfalls exzellente Musiker, die ihre musikalischen Qualitäten im Theaterstadel eindrücklich zu präsentieren wussten.

Soloparts überzeugen ebenso

Michael Roth, ein Mundharmonika-Virtuose, glänzte mit minutenlangen, einfallsreichen Soli, bei denen einem beim Zuschauen die Luft wegbleiben konnte. Entsprechend frenetisch wurde er immer wieder mit Zwischenapplaus bedacht. Gitarrist Thomas Grollmus demonstrierte gemeinsam mit Bassist Volker Schuh eindrucksvoll die ganze Palette des Spiels und Schlagzeuger Bernd Öhlenschläger überzeugte mit so manchem trommelfertigen Solo.

So gestaltete die Gruppe einen gelungenen Konzertabend im Stadel mit besonderer Musik sowie rasanter und zugleich hintersinniger Tonkost.