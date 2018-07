Anfänglich hielt sich die Modellfluggruppe (MFG) Markdorf bewusst aus der Öffentlichkeit zurück. Die Angst vor Gegenwind aus den Reihen der Anlieger war zu groß. Auch Naturschützer erhoben ihre Stimmen. Sie fürchteten Lärm und Beeinträchtigungen der Fauna. „Mittlerweile werden wir aber vorbehaltlos unterstützt“, zeigt sich der Vorsitzende Peter Weimer zufrieden. Das ist Grund genug, zehn Jahre nach dem Umzug des Vereins nach Ittendorf, den ersten Tag der offenen Tür zu veranstalten.

Seit 1965 befand sich die Heimat des neun Jahre zuvor gegründeten Vereins im Markdorfer Süden. 2008 musste die Modellflugplatzanlage dem Neubaugebiet weichen. „Aber wir wurden früh genug darüber informiert und gut unterstützt“, sagt Weimer, „wir können uns über die Zusammenarbeit mit der Stadt nicht beschweren“. Die Suche nach einer geeigneten Fläche dauerte vier Jahre, der entscheidende Vorschlag kam seinerzeit vom Ittendorfer Ortsvorsteher Thomas Geßler, der sich damit laut Weimer „nicht viele Freunde machte“. Die Stadt kaufte schließlich die Wiese und stellt sie dem Verein seitdem zur Verfügung.

Hier geht es zum Modellflugplatz: An der Ampel in Ittendorf in Richtung Ahausen abbiegen. Auf halber Strecke führt ein Feldweg links von der Fahrbahn ab. Dieser ist, wie auf dem Bild zu sehen, hinreichend beschildert. Nach etwa 200 Metern kommt man am Modellflugplatz an. | Bild: Heuser, Christoph

Seit dem Umzug verzeichnete die Modellfluggruppe sogar einen Zuwachs an Mitgliedern. Inzwischen sind es 80 aktive und 20 lediglich fördernde. Weimer sucht händeringend nach Jugendlichen, weiß aber um die schwierige Situation, die ihm das Leben schwer macht: „Bei der Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten kommen jungen Menschen heutzutage andere Dinge als Modellflug in den Sinn.“

Was ist das Besondere am Modellflug? Peter Weimer muss nicht lange überlegen. „Es gibt nach oben keine Grenzen“, sagt der frühere Airbus-Ingenieur. Er hat sich von den Geldgeschenken, die es zu seiner Konfirmation gab, einen Modellflieger gekauft. Nach seinem Umzug von Tübingen in den Bodenseekreis hat das Hobby zehn Jahre lang geruht, ehe es gemeinsam mit seinem Sohn wieder aufnahm. „Wen die Begeisterung einmal gepackt hat, lässt sie nicht wieder los“, so Weimer.

Im Gegensatz zum Autofahren hat man mit einer Dimension mehr umzugehen. Während der Anfänger froh darüber sei, seine Achten zu fliegen und glücklich nach Hause geht, versuche es der Profi mit Loopings. „Man kann immer noch etwas mehr wagen“, erklärt Weimer seine Motivation.

Im Vordergrund ist ein mit zwei Impellern ausgestattetes Modell zusehen. Die Motoren sind so stark, dass der Flieger mithilfe einer etwa ein Meter langen Rampe senkrecht nach oben startet. Dahinter hält Peter Weimer ein zwanzig Jahre altes Modell im Arm, das ihm bis zum heutigen Tag treue Dienste erweist. | Bild: Heuser, Christoph

Keinesfalls sei der Modellflug zwangsläufig teuer. Bereits für 300 Euro gebe es einen Flieger inklusive Fernsteuerung. Bei Tag der offenen Tür werden allerdings auch weitaus teurere Exemplare, wie etwa der vereinseigene Turbinen-Helikopter gezeigt. Die zur Schau gestellte Bandbreite ist mit Helikoptern, Segelfliegern und Modellen mit Elektromotoren vielfältig.

Wenn es um Drohnen geht, zieht Weimer die Augenbrauen nach oben und atmet tief durch: „Die haben uns viel Ärger bereitet.“ Egal, ob das Benutzen dieser zum Fotografieren in einem privaten Bereich oder durch Unfälle. Die Folge seien strengere Regularien, welche den gesamten Modellflug betreffen. Die Geräte selbst findet er langweilig.

Ein Zuschauermagnet sei demgegenüber ein extra eingeladener Modellflieger aus Ofterdingen, der sogar an Weltmeisterschaften teilnimmt. Bei ihm gerät der Vorsitzende der MFG Markdorf ins Schwärmen: „Was der in der Luft veranstaltet, glaubt man nicht, wenn man es nicht selber sieht.“

Tag der offenen Tür Die Modellfluggruppe Markdorf feiert das zehnjährigen Bestehen des Modellflugplatzes in Ittendorf. Wer einen Einblick in die Welt des Modellflugs gewinnen möchte, erhält dazu beim Tag der offenen Tür die passende Gelegenheit. Der Tag der offenen Tür findet am Sonntag, 22. Juli, von 10 bis 18 Uhr statt. Ein Eintrittspreis wird nicht erhoben, Essen und Getränke werden bereitgestellt. Der Verein hofft auf möglichst viele Besucher, dazu stünden nach eigener Angabe genügend Parkplätze zur Verfügung. (che)

