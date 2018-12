Wer das Pinselbündel sieht, dazwischen stake Federn und Stifte im Becher, Fläschen und Döschen, Tigelchen und Gläser, der käme zunächst nicht auf den Gedanken, dass hier Ordnung herrscht. Doch Marianne Walter weiß ganz genau, wohin sie greifen muss. Quasi blindlings greift sie ins bunte Gewirr rings um ihre Arbeitsfläche. Die aber ist nun wirklich frei. Darauf liegt stets nur ein Objekt ihrer Leidenschaft. Ein Teller, eine Tasse, ein Untersetzer oder auch eine Vase – mit oder ohne Deckel. Marianne Walter ist Porzellanmalerin. Sie verziert feine Keramik mit Blumen, Tieren, Figuren, mitunter sogar mit Ornamenten.

Marianne Walter malt durchaus auch Porzellan für den alltäglichen Gebrauch in der eigenen Küche an. | Bild: Jörg Büsche

"Gemalt habe ich eigentlich schon immer", erklärt die 68-jährige Markdorferin. "Schon als Kind habe ich die Tapeten noch zusätzlich verziert." Und in der Schule habe ihr der Umgang mit Stiften und Wasserfarben stets besonders viel Freude bereitet. Während der Ausbildung zur Hauswirtschafterin und der ersten Ehejahre geriet die Passion ein wenig ins Hintertreffen, keimte aber immer schnell wieder auf, wenn mal ein Bild, eine Zeichnung gefragt war.

Weißes Porzellan mit Goldrand und Blütenmotiven in der Schatzkammer der Walters. | Bild: Jörg Büsche

Bis dann eine Bekannte von ihrem Hobby erzählte. Das war Ende der 1980er Jahre. Schnell merkte Marianne Walter, "das ist genau das Richtige für mich". Es geht um Sorgfalt und Liebe zum Detail. "Da finde ich Ruhe", erklärt die Markdorfer Porzellan-Malerin, warum sie sich regelmäßig in ihr Atelier unter dem Dach ihres gemütlichen Eigenheims zurückzieht. "Aber fast immer nur am Vormittag", erläutert sie, "nach der Haus oder Gartenarbeit wird die Hand zu schwer." Delikate Linien, feinste Farbflächen lassen sich mit angestrengten Fingern dann kaum mehr pinseln. Fürs akkurate Spiel der Muster braucht es eine ausgeruhte Hand.

Aufwendig gestaltetes Porzellan mit den für Marianne Walter typischen kräftigen Farben. | Bild: Jörg Büsche

Flächige Motive mag Marianne Walter so gar nicht. Das erkennt der Betrachter ihrer Porzellan-Malerei bald. Selbst bei ihren jüngsten Produkten, ein Tee-Becher-Quartett für die eigene Küche, schaute sich die Malerin ihre Motive aus der Natur ab. Das heißt: Die Blumen auf dem Porzellan mögen ruhig aus einem der zahlreichen so üppig gestalteten Porzellan-Malerei-Bildbände in ihrem Atelier-Regal kommen, Marianne Walters Kniff ist das "Natürliche". "Ich mag es nicht, wenn die Blätter nur flächig angelegt sind."

Ihre Blütenstände und -kelche haben Fülle. Hier findet sich Schatten, hier prägt sich Form aus. Beinahe so, als ließen sich die in mehren Schichten gemalten Blumen Marianne Walters pflücken. Sie lassen es allerdings nicht. Was auch gut so ist, weil ihr Anblick bei jedem Nutzen des Porzellans aufs Neue erfreut.

Fest genug sind die Farben eingebrannt. Dies übrigens mit Marianne Walters eigenem Ofen. Den sie sich angeschafft hat, nachdem sie feststellte, wie gut ihr Hobby gefällt – und wie begehrt ihre Motive als Geschenk sind.