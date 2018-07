Eine lang anhaltende warme und trockene Witterung macht den Menschen zu schaffen. Und, im übertragenen Sinne, am allermeisten denen, die Landwirtschaft betreiben. Noch gestern standen den Bauern große Sorgenfalten auf der Stirn.

Hubert Gutemann ist Rebmeister und musste bereits auf die aktuelle Trockenphase reagieren. Die jungen Reben bewässert der Markdorfer von Hand, da ihr Wurzelwerk noch nicht tief genug in den Boden hereinragt. Anders schaut es bei den großen Anlagen aus. Deren Wurzeln holen sich aktuell noch ausreichend Wasser aus dem Erdboden.

„Im Moment ist es noch kein Problem“, sagt Gutemann, allerdings sei der Regen am vergangenen Wochenende auch dringend nötig gewesen. „Insgesamt wird das Wetter extremer“, ist er sich sicher. Im Winter gab es riesige Probleme wegen des lang anhaltenden Frosts, nun also wegen ausbleibenden Niederschlags. "Über 20 Jahre hinweg musste ich nie selbst bewässern, aber seit drei Jahren durchgängig." Eine Versicherung für einen Ernteausfall besitzt er nicht. Diese fordere so hohe Beiträge, dass es sich nicht lohne.

Karl Homburger ist sauer. Und das noch nicht mal wegen der Dürre. „Daran kann man nichts ändern“, sagt der 55-Jährige recht pragmatisch und wird dann deutlich: „Bei den aktuellen Preisen kann niemand wirtschaftlich Ackerbau betreiben.“ Die Getreideernte begann vor gut zwei Wochen und ist bis auf zwei Kulturen abgeschlossen. Deswegen kann der Bermatinger die Folgen schon beziffern. Der Raps liefert 25 Prozent weniger Ertrag. Außerdem sind es beim Dinkel etwa 20 bis 25 Prozent weniger Ertrag. Weizen und Gerste lägen dahingegen immerhin im Durchschnitt.

Raps hat in diesen Tagen besonders unter der Hitze gelitten: Karl Homburger steht auf einem frisch gedroschenen Rapsfeld. Zwiewuchs machte ihm die Ernte besonders schwer. | Bild: Heuser, Christoph

„In der Schule habe ich gelernt, dass man Rücklagen für schlechte Zeiten schaffen soll“, erinnert sich Homburger. Das sei jedoch zu keiner Zeit möglich. „Es ist traurig, aktuell leben wir lediglich von den Subventionen, vom reinen Ertrag ist kein Überleben möglich.“ Bei den genannten Subventionen handelt es sich um eine Flächenprämie, die jedes Jahr neu beantragt werden muss. Gemäß eigener Angaben des Ministeriums für ländlichen Raum und Verbraucherschutz vergibt dieses bei der Erfüllung bestimmter Kriterien eine Direktsumme von etwa 340 Euro pro Hektar.

Auch im Obstanbau wirkt sich die Witterung negativ aus. Philipp Kopp betreibt in vierter Generation eine Mosterei in Deggenhausertal. Seine Apfelbäume verlieren mehr Früchte als üblich. "Es ist eine typische Reaktion, dass Äpfel bei Wassermangel abgestoßen werden", erzählt der Agrarwissenschaftler. Die Bäume lassen im Normalfall solche fallen, die ohnehin von Würmern befallen sind. Aber nicht immer. Der 28-Jährige stapft um einen Baum herum, liest die Äpfel auf und verzieht die Mundwinkel: "Die meisten sind äußerlich gut."

Doch der Obstbauer hat gewissermaßen Glück im Unglück. "In diesem Jahr tragen die Bäume ohnehin sehr viele Äpfel." Aus diesem Grund kann Philipp Kopp es verkraften, wenn ihm einige verloren gehen. Zumal der gestrige Regenschauer noch Schlimmeres verhindert hat. Wäre es weiterhin trocken geblieben, hätten die Bäume ihre Früchte früher reifen lassen. Dadurch wird die Qualität massiv gemindert. "Durch weniger Wasser- und Zuckereinlagerungen bleiben die Äpfel kleiner und schmecken nicht so gut", erklärt Kopp.

Der gestrige Regenschauer kam also gerade rechtzeitig. Philipp Kopp ist dadurch einer Sorge entledigt. Und Hubert Gutemann wird auch mit einem Lächeln daheim am Fenster stehen. Den Wasserschlauch kann er zumindest in den nächsten Tagen links liegen lassen.

"Gerade noch zur rechten Zeit" Der gestrige Regenschauer kam nach Einschätzung von Hermann Gabele, Leiter des Landwirtschaftsamts des Bodenseekreises, "gerade noch zur rechten Zeit", wie er gegenüber dem SÜDKURIER angab. So haben manche Böden mit der Trockenheit besser, manche schlechter umgehen können. "Die schweren lehmigen Böden können Wasser einfach besser speichern, als kieselige oder sandige Böden." Tatsächlich hatten aber die Hagelschauer im Frühling beim Obst und Hopfen größere Schäden angerichtet, die jedoch von den Pflanzen wieder kompensiert werden konnten. "Durch das frühe warme Wetter setzte die Ernte etwa zwei Wochen früher ein, wie beispielsweise beim Getreide", so Gabele. Die Chance, dass beim Wein ein guter Jahrgang 2018 herausspringt, sieht der Amtsleiter als gegeben an. Auch die Apfelernte könnte gut laufen. Manfred Büchele, Geschäftsführer des Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee in Bavendorf, geht zwar auch davon aus, dass die Ernte in diesem Jahr früher starten wird, aber keine Einbußen zu erwarten seien. "Es war höchste Zeit, dass es mal regnet, einige Böden haben das dringend gebraucht." Auch hier spielte die Bodenbeschaffenheit wieder eine Rolle. Die lehmigen waren den sandigen Böden gegenüber im Vorteil. "Um dem vorzubeugen, sollten Landwirte mit sandigen Böden tatsächlich über eine Bewässerung nachdenken. Das wäre eine zweckmäßige Entscheidung", so Büchele. Zudem spielte die Menge und der Zeitpunkt der Ausdünnung bei den Äpfeln eine entschiedene Rolle: "Dort, wo frühzeitig ausgedünnt wurde, konnte sich ein toller Fruchtbehang entwickeln." (jmh)

