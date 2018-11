Wie kommt der Apfelsaft in die Tüte? Das war Wolf Mannes Ausgangsfrage. Und eben die sollten sich die Kinder des Markdorfer St.-Nikolaus-Kindergartens selber beantworten können. Genauer: Was kommt in den Tetrapack beziehungsweise in die Glasflasche? Wolf Mannes ist Vorstandsmitglied des Markdorfer BUND-Ortsverbands, außerdem der Partner von Manuela Machner, die im Markdorfer St.-Nikolaus-Kindergarten als Erzieherin arbeitet. Da lag das Apfel-Projekt also nahe, das Mannes nun bereits im dritten Jahr gemeinsam mit den Erziehern im Mühlöschle umsetzt.

Wolf Mannes führt jeden einzelnen Arbeitschritt zunächst vor. | Bild: Jörg Büsche

Noch steht die Presse in Warteposition. Noch bestaunen die Kinder die Gefäße mit den großen Mengen entkernter und zerteilter Äpfel darin. Doch gleich geht's ans Zerkleinern. Das Räderwerk mit seinen metallenen Zähnen und dem roten Antriebsrad an der Seite steht schon zwischen zwei Stühlen. Gleich kommt der eckige Trichter drauf, mit dem das Gerät aussieht wie die Schrotmühle aus Wilhelm Buschs Max-und-Moritz-Buch. Doch werden hier Apfelstückchen mit frisch gewaschenen Kinderhänden in den hölzernen Aufsatz geworfen und anschließend zu breiiger Maische vermahlen, keine bösen Buben.

Paula, Bastian und Lukas helfen zunächst beim Befüllen der Apfelpresse. | Bild: Jörg Büsche

Wolf Mannes hält den Trichter, Erzieher Max Strakerjahn das Räderwerk. Und Lukas dreht heftig am roten Kurbelrad. Während Paula und Bastian staunend danebenstehen – in der Warteschlange. Schließlich soll von den größeren Kindern ein jedes mal kurbeln dürfen. Oder in den Eimer mit der Maische fassen. "Nass, eklig!" findet das ein Mädchen. Andere Kommentare fallen wohlwollender aus.

Vorsicht bei den Zähnen! Wolf Mannes zeigt, was mit den Apfelstückchen passiert, während Max Strakerjahn an der Kurbel dreht. | Bild: Jörg Büsche

Doch näher betrachtet, wirkt der gelb-bräunlich-wässrige Brei unter der Obstmühle alles andere als appetitlich. Dafür duftet er aber intensiv süß-säuerlich. Und ein interessantes Geräusch gibt's auch, wenn sich die Zahnräder durchs Apfelfleisch fressen. "Man kann es gut hören", erklärt Erzieher Strakerjahn den aufmerksam zuschauenden Kindern. Die sitzen auf ihren kleinen Stühlen im Kreis um das wunderliche Geschehen.

Presse kommt zum Einsatz

Nächster Schritt: Die Mühle wird wieder abgebaut, die Presse kommt zum Einsatz. Sie besteht aus einem zweifach eisengefassten Dauben-Rund, in dem eine gleichfalls runde Platte per Stahlgewinde und nach unten gedrückt wird. Sodass der Saft zwischen den Dauben hervorquillt und in einer Rille aufgefangen, in ein Gefäß rinnen kann. Auch hier wieder freuen sich Paula, Bastian und Lukas – später dann auch andere Kinder – nach erstem Zuschauen bald selbst an Bedienen des sinnreichen Mechanismus.

Paula muss kräftig am Hebel drehen, damit Apfelsaft aus dem Trog fließt. | Bild: Jörg Büsche

Schließlich darf gekostet werden. Erzieherin Elke Laube verteilt den goldigen Saft in bunte Plastikbecher. "Aber nur ein kleiner Schluck", warnt Wolf Mannes. Paula schmeckt der selbstgepresste Apfelsaft zwar "sehr gut", so hoch konzentriert genossen, erklärt Wolf Mannes, sei dies aber noch nichts für kleine Mägen. Und außerdem geht es ja ums Prinzip: um die Frage, wie der Apfelsaft vom Baum weg in die Tüte kommt.

Das Projekt Die Apfelsaft-Kooperation mit dem Markdorfer St.-Nikolaus-Kindergarten besteht seit drei Jahren. Angeregt wurde Wolf Mannes, deren Initiator, durch die Streuobstwiese des BUND-Ortsverbands in Leimbach. Dort bleiben wertvolle Lebensräume für Pflanzen und Tiere erhalten, weil der Obstbau nachhaltig geschieht. Diesen Zusammenhang den Markdorfer Kindern nahezubringen, war Grundidee des Apfelsaft-Projekts. Es ist nicht das einzige seiner Art, zumal der BUND auch auf andere Weise Umweltbildung betreibt – teils in seinen Kindergruppen, teils in Kooperation mit den Schulen. Im St.-Nikolaus-Kindergarten sind Äpfel jeden Herbst ein großes Thema. Weil sie, von der Stadt oder vom benachbarten Obstbauern gespendet, Bestandteil einer gesunden Ernährung sind. Und weil in der Erntezeit auch regelmäßig mit den Kindern über den Obstanbau gesprochen wird. Informationen im Internet: www.markdorf.bund.net/umweltbildung

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein