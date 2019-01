von Mona Lippisch

"Abends komme ich erfüllt nach Hause", erzählt Ismeta Zemic. Sie arbeitet einmal in der Woche ehrenamtlich im Caritas-Kleiderladen der Seelsorgeeinheit. Für die Markdorferin ist es Abwechslung und Freude zugleich. "Die Arbeit geht mir jedes Mal ans Herz. Es ist einfach schön zu wissen, dass man vielen Menschen damit Gutes tun kann", sagt Zemic.

Ismeta Zemic arbeitet ehrenamtlich im Caritas-Kleiderladen. Ganz besonders schätzt sie die Abwechslung und die Begegnung mit vielen verschiedenen Menschen. | Bild: Mona Lippisch

Verkaufen, beraten, sortieren: 18 Ehrenamtliche helfen, damit der Kleiderladen zwei Mal in der Woche öffnen kann. Der einzige Mann im Kreis ist Illiya Illiev. "Ich bin seit ein paar Monaten dabei und habe großen Spaß", erzählt der Bulgare. Bereits in seinem Heimatland hat er als Verkäufer in einem Second-Hand-Laden gearbeitet. "Ich habe Lust, mit Leuten und Klamotten zu arbeiten. Für mich ist das hier Traumarbeit", sagt Illiev.

Illiya Illiev ist der einzige Mann unter den Ehrenamtlichen. | Bild: Mona Lippisch

Die Ehrenamtlichen arbeiten schichtweise mit etwa drei Helfern pro Einheit. "Wir machen das alles mit Freude. Freude an der Mode, der Arbeit im Team und im Ehrenamt", sagt Gesine Wabra. Neben Kleidung und Schuhen gibt es im Laden der Caritas auch Taschen, Schmuck und Bettwäsche – alles, bis auf Kinderkleidung, die gibt es im Mehrgenerationenhaus. "Wir bieten einiges an und sind auch froh, dass wir neben unseren Kunden auch viele Menschen haben, die uns regelmäßig Kleidung bringen", erzählt Wabra.

Mit seinem nachhaltigen Konzept hat der Laden einen Umweltpreis der Erzdiözese Freiburg im Wert von 600 Euro erhalten. "Es gab 27 Bewerbungen, zehn Preise wurden verteilt", sagt Leiterin Evi Gräble-Kopp.

Freuen sich über den Umweltpreis: die ehrenamtlichen Helfer des Markdorfer Caritas-Kleiderladens. | Bild: Mona Lippisch

Begründung für die Auszeichnung sei neben dem Verkauf der ressourcenschonenden Kleidung auch die Integration von Geflüchteten, die im Laden nicht nur einkaufen, sondern auch selbst mitarbeiten. "Wir sind stolz auf unsere bunt gemischte Truppe. Die verschiedenen Sprachen sind hilfreich, wenn Kunden aus anderen Ländern zu uns kommen", sagt Gräble-Kopp. Sie betont, dass "wirklich jeder dort einkaufen kann."

Der Caritas-Kleiderladen in der Poststraße ist dienstags und donnerstags, 10 bis 18 Uhr, geöffnet.