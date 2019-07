„Von meinem Einzug in den Gemeinderat erfuhr ich fast zum Schluss, da ich nur die Markdorfer Zahlen im Fokus hatte, als mich schon Freunde beglückwünschten“, erzählt der 19-jährige Jonas Alber, der in Hepbach lebt. Nun sitzt er als jüngstes Mitglied des neuen Gremiums für die Umweltgruppe im Rat.

Schon als Neuntklässler interessierte Jonas Alber sich im Unterricht für Politik. Seit fünf Jahren hat sich der Student in die grüne und umweltpolitische Richtung eingruppiert. Konform mit seiner politischen Einstellung geht auch sein dualer Studiengang Elektrotechnik mit Fachrichtung Energie- und Umwelttechnik bei einer Firma in Weingarten.

Jonas Alber hat zwei jüngere Brüder und eine kleine Schwester. Mit ihr spielt er Playmobil und kann dabei seine Kreativität ausleben. Der 19-Jährige ist gerne in der Natur und mit den Hunden der Familie unterwegs. Jonas Alber liebt die Natur nicht nur, er ist auch aktiv: Im Garten hält er sich zwei Bienenvölker und ist beeindruckt von der Geschäftigkeit der kleinen Lebewesen.

Seinen Respekt zollt Jonas Alber nicht nur der Arbeit der Bienen, sondern auch seiner neuen Aufgabe. „Verantwortung zu übernehmen und politische Entscheidungen zu treffen, die nicht nur meine Person betreffen, sondern die Bürger Markdorfs, wie aktuell die Grundschulsanierung oder das Bischofsschloss, das ist schon eine andere Hausnummer.“ Alber ist gespannt auf die erste Sitzung im September und freut sich auf die vor ihm liegende Arbeit, die Diskussionen und Debatten. „Bisher führte ich regelmäßige, politische Diskussionen, teils auch kontrovers, nur mit zwei guten Freunden oder mit meinem Vater“, sagt Jonas Alber – das wird sich ändern. Seine Themen sieht er in der Optimierung des Bushaltestellensystems sowie in einem neuen Nutzungsplan für das Bahnhofsareal.

Die Serie

Acht neue Mitglieder gehören dem neuen Markdorfer Gemeinderat seit seiner konstituierenden Sitzung am 24. Juli angehören. Sie wurden von den Bürgern am 26. Mai gewählt. Wir stellen in unserer Serie „Neu im Gemeinderat“ die neuen Mitglieder des Gemeinderates in loser Folge vor.