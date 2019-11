Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) überreichte das Dokument persönlich. Die Entlassungsurkunde, mit der er Ministerialdirektor Urban Rid, Leiter der „Abteilung III, Energiepolitik – Strom und Netze im Berliner Bundesministerium für Wirtschaft und Energie„, in den Ruhestand versetzte, hatte Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier unterzeichnet.

In feierlicher Runde ließ der Minister die Vita des in Markdorf geborenen Urban Rid Revue passieren. Drei Dinge aber strich Altmaier dabei besonders heraus – die Verdienste ums Umweltrecht, um den Atomausstieg und um den Ausbau der erneuerbaren Energie.

Bundesminister Peter Altmaier verabschiedet Urban Rid in den Ruhestand. | Bild: Privat

Ministerialdirektor Rid hatte unter einem SPD-Wirtschaftsminister gearbeitet sowie davor auch schon für Klaus Töpfer (CDU). Urban Rid war indes im Kanzleramt tätig, zunächst für Gerhard Schröder (SPD), dann für Angela Merkel (CDU). Was es dabei mitzudenken gilt, deutete Altmaier mit der dritten Besonderheit an. Rid habe wichtige Impulse für die Energiewende geliefert, dabei seine eigenen Vorstellungen eingebracht – für das so kontrovers diskutierte Thema.

Feste Größe in der Energiepolitik

Es war der von Minister Altmaier – wie auch von seinen Vorgängern – geschätzte fachlich fundierte Rat, der Urban Rid zu einer festen Größe in der Berliner Energiepolitik hat werden lassen, ihn auf eine Schlüsselstelle rücken ließ. Als Ministerialdirektor war er „politischer Beamter“. Was bedeutet: „dass mich der Minister von heute auf morgen entlassen kann“, erklärte Rid bei einem Treffen in Markdorf. Ihre Abteilungsleiter dürfen Minister jederzeit in den einstweiligen Ruhestand versetzen.

Urban Rid: Immer loyal, immer gradlinig

Die von Peter Altmaier hervorgehobene Fachkompetenz allein reiche nicht aus, um auf dem glatten Berliner Parkett zu bestehen, erklärt Rid. „Da braucht es schon mehr: Loyalität, aber auch Geradlinigkeit.“ Zu keinem Zeitpunkt dürfte auch nur der leiseste Zweifel an der Verlässlichkeit aufkeimen. Als Parteiloser wählte Urban Rid die Rolle des „ehrlichen Maklers“, was ihm den allseitigen Respekt einbrachte.

„Meine Geburt in einem Bauernhaus gehört sicherlich zu den Prägekräften meines Lebens“, schmunzelt Urban Rid. Er kam in der Ulrichstraße zur Welt. Zuverlässigkeit, das Bewahren von Erhaltenswertem, der umsichtige Umgang mit den Lebensgrundlagen zählen zu seinen wichtigsten Konstanten. Als wichtigen Schritt, um Gemeinschaft, um Gesellschaft, um Staat zu begreifen, führt Rid – neben der akademischen Ausbildung – seine berufliche Ausbildung als Inspektorenanwärter an.

Mehr Zeit für Familie und Freunde

„Die habe ich viel fürs Leben gelernt.“ Sein Leben will der in Berlin lebende nun einen Gang herunterschalten. Ein erster Schritt dazu war ein entschleunigender Kurs im Gästehaus der Bendiktiner-Abtei Münsterschwarzach bei Würzburg. Für Familie und Freunde in Markdorf werde er nun auch mehr Zeit finden.

Zur Person

Urban Rid, 1952 in Markdorf geboren, lebt in Berlin. Nach der Volksschule begann er bei der Gemeinde Immenstaad eine Berufsausbildung als Inspektorenanwärter. Nach dem Studium der Rechtswissenschaft und der Promotion im Umweltrecht an der Universität Tübingen führte ihn die erste Station 1987 zum Umweltbundesamt, 1988 erfolgte ein Wechsel ins Umweltministerium nach Stuttgart. Nach dem Abschluss an der Führungsakademie in Karlsruhe kam dann der Start im Bundesumweltministerium. 12 Jahre hat Urban Rid im Bundeskanzleramt in leitender Funktion gearbeitet. 1999 wurde er Abteilungsleiter für Klima und Energie. Als Peter Altmaier als Umweltminister nachfolgte, behielt er Rid als politischen Beamten. In den vergangen zehn Jahren befasste er sich mit der Energiewende.