Im Süden der Stadt gibt es eine veritable Autorennbahn. Statt auf Asphalt rasen die Boliden jedoch auf Kunstrasen. Sie erreichen auch nicht die hohen Geschwindigkeiten ihrer großen Vorbilder, sondern flitzen „nur“ mit 80 Sachen, manchmal auch mehr, aus den Kurven. Das erklärte Daniel Barth vom Vorstand des Mini-Car-Clubs (MCC) und Vorstandsmitglied im Auto- und Motor-Sport-Club Gehrenberg (AuMSC) bei dessen Hauptversammlung im Vereinsheim in Hepbach.

Ehrung für Knud Gossmann und Daniel Barth

Im Rahmen der Versammlung ehrten Reinhold Malassa vom ADAC Südbaden und AuMSC-Vorsitzender Werner Gauß Knud Gossmann und Daniel Barth für 25-jährige Mitgliedschaft im ADAC.

Publikumswirksame Werbung für Mini-Car-Parcours

Die AuMSC-Mitglieder verfolgen die Mini-Car-Sport-Entwicklungen südlich vom Bildungszentrum schon seit Längerem mit großem Interesse. Der Verein verspricht sich auch eine gewisse Publikumswirksamkeit durch die rasanten Modellrenner. Auftritte in der Öffentlichkeit hatte der MCC sowohl beim vergangenen Dixiefest als auch beim Tag der Wirtschaft. Beide Male zogen die improvisierten Mini-Car-Parcours‘ zahlreiche Zuschauer an, aber auch an Gastfahrten Interessierte, wie Daniel Barth und der AuMSC-Vorsitzende Werner Gauß erklärten.

Markdorf Mit bis zu 80 Sachen über die Rennstrecke: Modellbauer eröffnen am Sonntag die Rennsaison Das könnte Sie auch interessieren

Investitionen für die Mini-Car-Rennbahn belasten Vereinskasse

Ganz ungetrübt war der Rückblick auf das Mini-Car-Rennvergnügen aber nicht, insbesondere auf das Einweihungsfest der im Juni fertiggestellten Mini-Car-Rennstrecke. Wie Kassierer Thomas Wagner berichtete, geht das beträchtliche Defizit in der Bilanz auf Investitionen für die Mini-Car-Rennbahn zurück. „Alles ist gut“, beschwichtigte Wagner jedoch. Die Jahre zuvor habe der AuMSC regelmäßig im Plus gestanden.

Markdorfer Verein erhält vermutlich 1000 Euro vom ADAC zurück

Mit wenigen Sätzen skizzierte Reinhold Malassa, was den ADAC vor gut einem Jahr erneut in die Schlagzeilen gebracht hat. Deutschlands mitgliederstärkster Automobilklub musste dem Fiskus im vergangenen Jahr 100 Millionen Euro erstatten. Die komplexe Materie reduzierte der Technische Referent Reinhold Malassa auf den Kern: Die mit der ADAC-Plus-Mitgliedschaft verquickte Unfall- und Pannen-Hilfe betrachtet das Bonner Bundeszentralamt für Steuern, ganz im Gegensatz zur vormals damit befassten bayerischen Finanzbehörde, als Versicherungsleistung – und beansprucht dafür deshalb Steuern. Der ADAC hatte seine Regionalklubs an der verlangten Steuernachforderung beteiligt. Die wehrten sich dagegen – mit Erfolg. So musste die Münchner ADAC-Zentrale das Geld zurückerstatten. „Für unseren Ortsklub heißt das, dass wir mit 1000 Euro rechnen können“, erklärte Malassa.