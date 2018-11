Herr Betz, was steht im kommenden Jahr auf dem Programm des Musiktheaters Friedrichshafen?

Nach dem Musical „Anatevka“ 2015 und „Carmina Burana“ im vergangenen Jahr bereiten wir uns aktuell auf die Komische Oper „Der Liebestrank“ von Gaetano Donizetti vor. Aufgeführt wird sie zwischen dem 6. und 13. April 2019 an vier Terminen im Graf-Zeppelin-Haus.

Sie sind seit 2014 Produktionsleiter des Musiktheaters. Wie kamen Sie zu dieser Aufgabe?

Ich singe seit vielen Jahren im Jungen Chor St. Columban in Friedrichshafen. Chorleiterin Marita Hasenmüller, die auch die Opernchöre fürs Musiktheater einstudiert, hat mich angesprochen, ob ich das Amt nicht vom langjährigen Produktionsleiter und Gründer Walter Münich übernehmen möchte. Erst hatte ich Bedenken, da ich in der Welt der Oper und Operette eigentlich gar nicht zuhause bin. Aber es war schnell klar, dass ein Produktionsleiter in erster Linie organisieren muss. Zu dem Zeitpunkt hatte ich beruflich mehr Luft und ich konnte diese Aufgabe gut mit Familie und meinen anderen Interessen unter einen Hut bringen. Das muss auch so sein, denn der Zeitaufwand liegt im Schnitt doch bei fünf bis sechs Stunden pro Woche.

Was gehört denn alles zu den Aufgaben des Produktionsleiters einer Oper?

Eigentlich bin ich Mädchen für alles. Im Grunde beginnt es mit der Auswahl der Stücke, über die dann letztendlich die Mitglieder des Musiktheaters abstimmen. Es folgen musikalische Leitung und Regie. Mit Annette Lubosch haben wir eine sehr engagierte und höchst kreative Regisseurin gewonnen. Die musikalische Leitung hat Pietro Sarno, der auch das Orchester zusammenstellt. In der Hand von diesen beiden liegt das künstlerische Gesamtkonzept. Hinzu kommen Choreinstudierung, Bühnenbildner, Kostümbildnerin, Maske und Requisite. Dann folgt das Casting zur Besetzung der Solisten. Meine Aufgabe ist wiederum, aus all diesen Gewerken ein Team zu bilden und die Kommunikation zu organisieren. Sehr spannend ist das Entstehen und Werden der verschiedenen Ideen. Hinzu kommen die unterschiedlichen Vorstellungen je nach Blickwinkel. Letztendlich wächst daraus aber ein Konzept aus einem Guss. Trotzdem bleibt es bis zum Schluss spannend, wie die Inszenierung auf der Bühne wirkt und wie sie beim Publikum ankommt.

Können Sie zur Inszenierung des „Liebestranks“ bereits etwas verraten?

Ort der Handlung ist der Lido di Ostia in den 1950er Jahren, ein Seebad, in dem sich die Schönen und die Reichen treffen. Sehen und gesehen werden ist das Motto und grell und bunt wird hier das Leben gefeiert. Uraufgeführt im Jahr 1832 in Mailand war „Der Liebestrank“ je nach Libretto entweder in der Toskana oder im Baskenland angesiedelt. Da es wie in fast jeder Oper um Liebe, Verrat und dramatische Verwicklungen geht, lässt sich der Stoff aber in jede beliebige Epoche transportieren. Interessant ist, dass bei uns nicht nur die Solisten ihre Rollen haben, sondern auch die einzelnen Chorsänger. Sie verkörpern unter anderem Badegäste, Schauspielerinnen, Tennislehrer, Geistliche, deutsche Touristen, Politiker, Soldaten und Liebhaberinnen. Hinzu kommen Kinder und Jugendliche der Chöre St. Columban. Eigentlich sind im Original keine Kinder vorgesehen, aber uns ist dieser Aspekt sehr wichtig.

Sie singen selbst auch im Chor mit. Wodurch unterscheidet sich das Singen im Opernchor von dem in einem herkömmlichen Chor?

Neben dem Singen ist auch Schauspiel gefragt. Wir Sänger müssen uns bewegen und eventuell sprechen. Selbstverständlich wird alles auswendig gesungen. Grundsätzlich ist die Zusammenarbeit mit den Profis für uns Laien sehr bereichernd. Der Zeitaufwand für die Proben ist jedoch nicht zu unterschätzen. Es fallen einige zusätzliche Proben am Wochenende an und in der Woche vor der Premiere wird jeden Abend geprobt. Eine besondere Herausforderung ist so eine Opernaufführung auch für die Kinder. Sie müssen zum Beispiel hinter der Bühne unbedingt still sein, was für manche nicht ganz einfach ist. Aber sie lernen in dieser intensiven Zeit sehr viel. Außerdem haben sie das tolle Erlebnis, Teil eines großen Ganzen zu sein. Das gilt übrigens auch für uns Erwachsene.

Was macht Ihnen auf der Bühne am meisten Spaß?

Während des Singens in Bewegung zu sein, war für mich als Chorsänger beim Musical „Anatevka“ eine ganz neue Erfahrung. Aber das macht mir sehr viel Spaß. Eine Herausforderung ist für mich das Auswendiglernen der Texte. Nach dem Wirt in „Anatevka“ darf ich dieses Mal einen Barkeeper spielen. In unserer Inszenierung hat jeder Chorsänger seine eigene Biografie und ist gefordert, seine Rolle auf der Bühne entsprechend zu verkörpern. Regisseurin Annette Lubosch hatte diese Idee, damit jeder einzelne noch mehr zum Teil des Stückes wird.

Fragen: Claudia Wörner

Zur Person Michael Betz wurde 1960 geboren und stammt aus Würzburg. 1985 kam er nach Friedrichshafen, seit 1990 lebt er in Markdorf. Betz ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Beruflich ist der Wirtschaftsmathematiker als selbstständiger IT-Berater tätig. Betz singt seit seiner Kindheit mit Begeisterung im Chor. Seit 2014 ist er ehrenamtlicher Produktionsleiter des Musiktheaters Friedrichshafen und gleichzeitig Vorsitzender. Daneben sind Kochen, Bierbrauen und mehrtägige Fernwanderungen sein Hobby.(rac)

