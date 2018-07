von Jan Manuel Heß und Toni Ganter

Herr Waalkes, Sie treten in der Jubiläums-Konzertwoche der Markdorfer Stadtkapelle am Donnerstag, 26. Juli, mit den Friesenjungs in Markdorf – auch Balkon zum Bodensee genannt – auf. Was wissen Sie über Markdorf und den Bodenseekreis?

Das ist ganz im Süden, stimmt‘s? Ich komm’ ja vom anderen Ende Deutschlands. Aber der Bodensee ist ja fast genauso flach wie Ostfriesland. Ja, seh’n Sie, in der Schule haben sie immer gesagt: Wenn du nicht im Geografieunterricht aufpasst, wird nix aus dir. Und sie hatten Recht.

Was gefällt Ihnen an den gemeinsamen Auftritten mit den Friesenjungs und wie kam die Zusammenarbeit zustande?

Irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich auf der Bühne gar nicht alle Instrumente selbst spielen kann, wenn ich auch noch singen will... Ich hatte ja immer eine Band, schon von Anfang an, als Schüler. Da hab’ ich mit meinen Rustlers Rock ‘n‘ Roll gespielt. Da musste ich zwischen den anderen immer auf einem Bierkasten stehen, weil ich so klein war. Deshalb hab ich mir jetzt lauter Leute gesucht, die fast genauso klein sind wie ich, meine Friesenjungs. Ich mag es gern, mit der Band aufzutreten. Dann bin ich nicht allein schuld, wenn was schief geht.

Beschreiben Sie, worauf sich das Publikum in Markdorf freuen darf. Wird es beispielsweise „klassische Otto-Einlagen“ geben?

Das will ich doch hoffen! Sonst erkennen die mich doch gar nicht! Aber ich kann auch Rock ‘n‘ Roll. Ich war ja dabei, als er geboren wurde. Oder war’s doch umgekehrt!?

Oft pflegen Künstler und Musiker vor ihren Auftritten Rituale. Wie bereiten Sie sich vor?

Ich zieh’ mir eine Hose an und an kühleren Tagen auch noch ein Hemd. Das hat sich über die Jahre so bewährt.

Was haben die Stadtkapelle-Jubiläumswoche in Markdorf und das Festival in Wacken, wo Sie auch auftreten werden, gemeinsam?

Die Leute werden alle zusammen im Chor „Hallo Otto!“ rufen! Und ich darf abends lange aufbleiben.

Apropos Wacken – mögen sie Metal oder ist Ihnen diese Musikrichtung vielleicht doch zu hart?

Ach was, mir ist nix zu hart – außer mein Frühstücksei heute Morgen.

Den meisten sind Sie seit den 70er Jahren durch ihre Shows als Komiker oder salopp gesagt als Spaßvogel bekannt. Was regt Otto Waalkes auf?

Mich regt gar nix auf. Ist nicht gut für die Gesundheit. Ich bin ja keine 20 mehr. War ich in den 70er Jahren schon nicht mehr.

Gerne wurden/werden Komiker wie Sie – oder beispielsweise auch Karl Dall – als Blödelbarden bezeichnet, wie denken sie über diesen Begriff?

Den Begriff hab’ ich mir doch selbst ausgesucht! Einfach, weil er viel netter war als alles, was die anderen zu mir gesagt haben.

Seit mehr als 40 Jahren bringen Sie die Deutschen zum Lachen. Was macht Ihrer Ansicht nach den „deutschen“ Humor aus?

Dass man die Witze auf Deutsch erzählen muss.

In Ihrer Anfangszeit lebten Sie mit Udo Lindenberg in einer Wohngemeinschaft, haben Sie neue Witze bei ihm getestet und konnte er über Ihren Humor lachen?

Zum Lachen gab‘s da nicht viel. Wir mussten schließlich ständig trinken und Musik machen zusammen! Ausgelacht hat er mich, wenn er mal wieder mit der Zigarette in der Hand in seinem Wasserbett eingeschlafen ist – das war eine Etage über mir – und es dann in meinem Schlafzimmer durch die Decke getropft hat.

Ihnen wird der Begriff „Schniedelwutz“ zugeschrieben, stimmt das und wenn ja, wie kam es dazu?

Ja klar! Das hab’ ich mir mal so ausgedacht. Wenn Sie das Ding mal sehen würden, wär’ Ihnen klar, dass das der treffendste Name für das ist, was ich da im Spiegel sehen musste.

Worüber lacht Otto Waalkes, welchen Komiker finden Sie derzeit besonders lustig?

Ich guck mir alle mal an. Ich mag die Inspiration von diesen jungen Leuten. Ich finde vor allem die toll, die meine alten Scherze benutzen. Man befruchtet sich ja immer auch gegenseitig.

Ihre „Otto“-Filme aus den 80ern und 90ern sind Kult. Werden Sie noch mal in Ihrer Paraderolle als „Otto“ auf der Leinwand zu sehen sein?

Glauben Sie denn, das hätte ich noch drauf? Aber wer schminkt mir dann die Falten weg? Welcher Sponsor schuldet mir noch was? Und wo krieg ich bloß ‚ne weibliche Hauptdarstellerin her, der ich noch nicht zu alt bin? Da waren sie wieder, meine drei Probleme...

In einem Ihrer Filme hatten Sie es mit einer selbstmörderischen Katze zu tun und in einer Szene mussten Sie aus einem Haufen Hackfleisch eine Katze formen. Würde das in der heutigen Zeit noch als Witz funktionieren, oder liefe man Gefahr, die Gefühle anderer zu verletzen?

Ach so, Sie meinen, weil es heute so viele Veganer gibt. Nicht schlimm, dann schreddern wir die Katze nächstes Mal in einer Salatschleuder und formen sie aus Brokkoli nach.

Sie versehen bekannte Lieder aller Genres mit humorvollen, eigenen Texten. Wie wäre es denn mit einer Otto-Version der „Fischerin vom Bodensee“, der inoffiziellen Bodensee-Hymne?

Die arme Frau, ja, die kenn’ ich, die braucht doch jetzt auch endlich mal ne Pause! Hier:

„Die Fischerin vom Bodensee hat heute keine Zeit, nee, nee, ihr tun ja schon die Arme weh vom Fischen da im Bodensee. Heut’ bleibt sie endlich mal zu Haus, zieht ihre alten Socken aus und gibt sich ihrem Kotelett hin, die alte Fischerin.“

Fragen: Jan Manuel Heß

und Toni Ganter

Zur Person

Otto Waalkes wurde am 22. April 1948 in Emden geboren. Nachfolgend ein paar Stationen: Nach dem Abitur studierte er zwei Jahre Pädagogik mit Fachrichtung Kunst und Englisch in Hamburg. 1970: Studium an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. 1972 gründete er das Label „Rüssl Räckords“. 1973 gab es die erste eigene Show im WDR-Fernsehen. Zwei Jahre später Gründung der Rüssl Musikverlag GmbH. 1987 Eröffnung des Emdener Museums Dat Otto-Huus. 1985 Otto – der Film. 1987 Otto der neue Film. 1989 Otto – der Außerfriesische. 1992 Otto – der Liebesfilm. 1995 Bühnen-Comeback. Zwei Jahre später Live-Tournee durch 50 deutsche Städte. 2000 Otto – der Katastrophenfilm. 2002 Deutscher Comedy-Ehrenpreis für sein Lebenswerk. 2004 Ko-Produzent und Darsteller im Film 7 Zwerge – der Wald ist nicht genug. 2010 Otto’s Eleven. 2014 Ehrenpreis des Bayrischen Fernsehpreises. 2015 Bambi in der Kategorie Comedy. 2018: Buch „Kleinhirn an alle. Die große Otto-Biografie“. (Quelle: Archiv Munzinger)

Karten für das Konzert von Otto und den Friesenjungs am Donnerstag, 26. Juli, um 20 Uhr gibt es zum Preis von 39,70 Euro in der Markdorfer SÜDKURIER-Geschäftsstelle, Hauptstraße 4, sowie in der Tourist-Information, Marktstraße 1. Ottos Auftritt in Markdorf findet anlässlich der Jubiläums-Konzertwoche der Stadtkapelle Markdorf auf dem Marktplatz statt. Die Stadtkapelle Markdorf feiert ihr 150-jähriges Bestehen.