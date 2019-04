Autofahrer brauchen derzeit Zeit und Nerven, da in und um Markdorf mehrere Straßen gesperrt sind. Während in der Kreuzgasse bereits seit einiger Zeit nichts mehr geht, werden die weiteren Arbeiten in der Eisenbahnstraße erst noch beginnen. So sieht es momentan aus:

Die Gehrenbergstraße ist indes wieder für den Verkehr freigegeben. Sie war wegen eines Wasserrohrbruches zwischen der Maria-Lanz-Straße und dem Lichtenbergweg gesperrt. | Bild: Singler, Julian

Die Maßnahmen in der Kreuzgasse sollen, wie Stadtbauamtsleiter Michael Schlegel auf Anfrage mitteilt, bis Ende des Jahres fertiggestellt werden. Momentan wird hier der zweite Bauabschnitt südlich der Spiegelstraße bis etwas nördlich der Richard-Wagner-Straße saniert. "In einem Teilabschnitt werden der Hauptabwasserkanal und die Beläge erneuert. Außerdem werden die Wasser- und Stromversorgung, die Straßenbeleuchtung und der Breitbandausbau modernisiert", erklärt Schlegel.

Wenn alles nach Plan läuft, soll die neu modernisierte Kreuzgasse bis Ende des Jahres fertig sein. Unter anderem wird die Wasser- und Stromversorgung erneuert. | Bild: Singler, Julian

In der Eisenbahnstraße soll bis Freitag, 10. Mai, mit den Arbeiten im zweiten Bauabschnitt begonnen werden – das erklärt Amtsleiter Michael Schlegel. Zwischen dem Bahnhof und der Kreuzung mit dem Schießstattweg wird die Straße erschlossen und neu hergestellt. Ebenso entsteht ein Gehweg und die Kanalisation, die Wasser- und Stromversorgung, die Straßenbeleuchtung und der Breitbandausbau werden erneuert beziehungsweise neu errichtet. Die Maßnahmen im ersten Bauabschnitt sind abgeschlossen. Hierbei wurde ein neuer Mischwasserkanal unter der Bahnlinie in Richtung Ensisheimer Straße und in einem Teilstück parallel zur Bahnlinie hergestellt.

Absperrungen, Bagger und Baucontainer stehen schon bereit. Bis Freitag, 10. Mai, soll in der Eisenbahnstraße mit den Arbeiten im zweiten Bauabschnitt begonnen werden. | Bild: Singler, Julian

Auf der K 7744 zwischen Markdorf und Autenweiler wird nach Angaben von Sandra Burkhardt, Pressesprecherin des Landratsamtes, der Fahrbahnbelag erneuert. "Der alte Belag hatte Risse und es bestand die Gefahr, dass sich die Schäden weiter ausbreiten", teilt sie auf SÜDKURIER-Nachfrage mit.

Auf der K 7744 zwischen Markdorf und Autenweiler wird der Fahrbahnbelag erneuert. Bis Freitag, 26. April, sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. | Bild: Singler, Julian

Bisher wurden die erneuerungsbedürftigen Asphaltschichten herausgefräst. In den nächsten Tagen soll teilweise die Entwässerungseinrichtung erneuert und Randsteine gesetzt werden. Burkhardt: "In den Osterferien werden dann die neuen Asphaltschichten eingebaut. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum 26. April andauern. Solange bleibt die Straße zwischen Markdorf und Autenweiler für den Verkehr gesperrt."