Die Stadtverwaltung Markdorf erweitert das Angebot an Ladestationen für Elektro-fahrzeuge. Hierzu hat der Technische Ausschuss in jüngster Sitzung am Dienstagabend eine Ausschreibung für fünf Ladesäulen beschlossen. Die Verwaltung kümmert sich um die Ausschreibung. Der Finanzierungsplan setzt sich laut Beratungsunterlagen so zusammen: Die Gesamtausgaben betragen 92 796,60 Euro. Es stehen 56 108,20 Euro Eigenmittel zur Verfügung. Der Zuschuss ist auf 36 688,40 Euro beziffert. Die Ladesäulen sollen nächstes Jahr installiert werden.

Ministerrium stellt Bedingungen für Zuschüsse

Die Bezuschussung der fünf Ladesäulen durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ist an Bedingungen geknüpft, wie Salome Kimmig von der Stadtverwaltung dargelegt hat: "Die Ladesäulen müssen uneingeschränkt zugänglich also auf öffentlicher Fläche sein. Es braucht einen zertifizierten Grünstrom-Liefervertrag, die Laufzeit muss mindestens sechs Jahre betragen."

Wie Kimmig dargelegt hat, sind an den Ladestationen vier Abrechnungsvarianten möglich: Die Stadt zahlt den Strom – davon will man laut Bürgermeister Georg Riedmann angesichts vierstelliger Kostenbeträge abrücken. Abrechnung nach Zeit – dies hat den Vorteil, dass die Stellplätze an den Ladestationen schneller wieder frei und nicht längere Zeit als Parkplatz genutzt werden. Abrechnungen nach Kilowattstunden oder pro Ladevorgang.

Ersatz für Ladestation beim Bahnhof

Je zwei Ladesäulen werden im Bereich Am Anger sowie im Gewerbegebiet Riedwiesen errichtet – dort ist die Infrastruktur jeweils vorhanden, wie Kimmig berichtete. Ein weiterer Standort soll auf dem Marktplatz sein. Allerdings hätte dies zur Folge, dass dort dann weniger Blaue-Zone-Stellplätze zur Verfügung stehen. Deshalb wird überprüft, ob ein alternativer Standort bei der Stadthalle oder an der Straße Am Stadtgraben geeignet ist. Die Ladesäule auf dem P +R -Parkplatz beim Bahnhof muss ersetzt werden, weil eine kilowattstundenbasierte oder zeitbasierte Abrechnung nach eichrechtlichen Bestimmungen nicht möglich ist. Zudem läuft der Vertrag mit dem Stadtwerk am See zum Jahresende aus.

Ladesäulen für E-Fahrräder und E-Rollstühle

Stadtrat Erich Wild (CDU) sprach sich für die zeitbasierte Abrechnung aus. Es müsse unbedingt auf einen günstigen Provider geachtet werden. Denn bei den Stromlieferverträgen gebe es gravierende Preisunterschiede. CDU-Stadtrat Simon Pfluger erachtete bei der Abrechnung eine Kombination aus Zeitfaktor und Kilowattstunden für sinnvoll. Es sei eine relativ teure Subvention für Autofahrer, man müsse sich einen guten Preis überlegen. Stadträtin Kerstin Mock (CDU) regte eine Ladestation für Elektro-Fahrräder etwa beim Bahnhof an. Und: "Wie sieht es mit Boxen für hochwertige Fahrräder aus?" Die Bereitschaft dafür zur bezahlen, sei vorhanden. "Die Idee ist richtig", so Stadtbauamtsleiter Michael Schlegel. In der Innenstadt gebe es erfahrungsgemäß das Problem, geeignete Standorte zu finden. Bürgermeister Riedmann ergänzte: "Es gibt inzwischen auch von Nutzern von Elektro-Rollstühlen Anfragen nach Lademöglichkeiten." Darum will sich die Verwaltung kümmern.

