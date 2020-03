Abgezeichnet hat sich der Mehrbedarf schon vergangene Woche. Nachdem klar war, dass die Schulen schließen und die meisten Schüler daheim bleiben müssen, kamen am Samstagvormittag besonders viele Besucher in die Bibliothek am Bildungszentrum. „Ausgeliehen wurden Kinderbücher, Material für die Schule, aber auch jede Menge Lesestoff“, erklärte Heike Fischer, Bibliothekarin. Überdies hätten sich die Bibliothekskunden auch mit Serien und Spielfilmen eingedeckt.

Dreimal mehr Andrang als an normalen Samstagen gab es in der vergangenen Woche – vor Schließung der Schulen – in der BZM-Bibliothek. | Bild: Jörg Büsche

Obgleich die Schließung am vergangenen Samstag noch nicht beschlossen war – die Entscheidung des Landratsamts stand da noch aus – hatte man bereits damit gerechnet. In der Folge kündigte Bibliothekarin Fischer an, was nun auf der Internetseite der BZM-Bibliothek mitgeteilt wird. „Die Rückgabedaten werden vorläufig ausgesetzt.“ Nach Wiedereröffnung können Medien, deren Abgabe in die Schließungsphase gefallen ist zwei Wochen lang ohne Säumnisgebühren zurückgegeben werden.

Ebenfalls auf der Website der Bibliothek wird darauf hingewiesen, dass der Onleiheverbund Bodensee Oberschwaben, dem die BZM-Bibliothek angeschlossen ist, seinen Bestand an eBooks, eAudios, ePapers, eVideos und elektronischem Unterrichtsmaterial in nächster Zeit „massiv aufstocken“ werde. Bibliothekskunden melden sich mit ihrer Bibliotheksausweisnummer und ihrem Passwort bei der Onleihe an und können dann im Angebot für ihr Tablet, ihr Smartphone, ihren Rechner beziehungsweise für ihren eBook-Reader stöbern.

Auch BZM-Bibliothekskunde Donall Collier hat sich rechtzeitig mit Lesestoff eingedeckt. | Bild: Jörg Büsche

Außer in den Osterferien werden die Bibliotheksmitarbeiter von Montag bis Donnerstag zwischen 9 und 13 Uhr unter der Telefonnummer 0 75 44/50 96 30 erreichbar sein und Fragen beantworten.