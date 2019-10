Seit Montagabend sind die Martinisänger unterwegs. Eine kleine Gruppe Kinder, die in Begleitung von ein, zwei jungen Erwachsenen an den Haustüren klingeln, um Spenden für einen karitativen Zweck zu erbitten. Dabei singen sie ihr Martinilied. Zurück geht die Tradition dieses lokalen Heischebrauchs bis ins 17. Jahrhundert – in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Die Martinisänger werden noch bis Ende der Woche unterwegs sein.

Spenden gehen an „Caritas-Baby-Hospital“ in Bethlehem

„Ich finde es gut, wenn solche alten Bräuche am Leben bleiben“, erklärt Sophia Holstein. Darum begleitet die 19 Jahre alte Ministrantenleiterin auch in diesem Jahr wieder die kleine Schar, die für das Bethlehemer „Caritas-Baby-Hospital“ sammelt. „Vor zwei Jahren waren wir mit unserem Vikar dort und haben uns das Krankenhaus angeschaut – seitdem weiß ich, wie wichtig es ist, den Menschen zu helfen“, sagt sie. Im Westjordanland herrsche bittere Not.

„Wir freuen uns über jeden Cent“, wird Sophia Holstein später einer Markdorfer Neubürgerin erklären. Die junge Frau, eine Bankerin, wickle alle Geldgeschäfte online ab. Während sie das erklärt, steckt sie ihr rasch zusammengesuchtes Kleingeld in die Sammelbüchse der Martinisänger.

Katharina, 7, darf die Sammelbüchse tragen. Hoffentlich ist die gut gefüllt, wenn die Martinisänger zurückkehren am späteren Abend. | Bild: Jörg Büsche

Suche nach Mitstreitern

Martinisänger gesucht, hieß es jüngst im Pfarrblatt der Katholischen Pfarrgemeinde St. Nikolaus. Der Aufruf richtete sich an Kinder ab der zweiten Klasse. An alle Kinder, die sich für einen uralten Markdorfer Brauch interessieren – und darüber hinaus auch Lust haben, mitzusingen und mitzuziehen von Haus zu Haus, um Spenden für einen guten Zweck zu sammeln.

Dick vermummt zum nächsten Haus: Kälte und Regen halten die Martinisänger nicht auf. Sie machen auch weiter, selbst wenn öfter niemand öffnet. | Bild: Jörg Büsche

Aufruf im Pfarrblatt bleibt unerhört

Fehlanzeige. Leander, 14, habe sich umgehört unter seinen Altersgenossen, erzählt er seiner Mitsängerin Sophia Höll beim Weg über ein Hanglagen-Gartengrundstück am Garwiedenweg. „Von denen wollte keiner beim Martinisingen mitlaufen“, erklärt der hoch aufgeschossene Bub unter seinem etwas altväterlich wirkenden Hut und dem kaum modischer wirkenden Mantel. „Weil‘s ihnen peinlich ist.“

Leander, 14, mit Stock, Hut und Laterne. Wie oft er die schon getragen hat, weiß er schon gar nicht mehr richtig – sieben, acht Mal waren es bestimmt, sagt er. | Bild: Jörg Büsche

Leander lässt offen, ob der absichtlich altertümliche Aufzug der Martinisänger solche Peinlichkeit erzeugt – oder der Heischebrauch, das Bitten um Gaben. Oder ob es doch der ungewohnte Gesang ist, den die Kinder in Begleitung von Sophia Höll und Sophia Holstein an jeder Haustür anstimmen.

Kinder klingeln an Haustüren und singen Martinilied

„O heiliger Martine, du Inwohner ewiger Freuden“, tönt es da in eigenwillig schleppendem Rhythmus. Das Martinilied hört sich Christiane Trcka aufmerksam an, bevor sie einen Geldschein aus ihrem Portemonnaie nestelt. „Ich weiß, dass die Martinisänger im Herbst kommen, bin aber trotzdem immer wieder überrascht, wenn sie vor der Tür stehen.“

Christiane Trcka hat sich gefreut über den Gesang – und spendet gerne etwas für den guten Zweck. | Bild: Jörg Büsche

Nicht überall werden sie angehört

Längst nicht alle machen auf, wimmeln die Kinder schon an der Gegensprechanlage ab, „weil sie mit der Kirche nichts zu schaffen haben wollen“, zitiert Leander kopfschüttelnd. Andere behaupteten, sie stünden gerade unter der Dusche oder halten den Markdorfer Brauch für einen Halloweenscherz, kommt aus der Gruppe.

Etliche Male müssen die Martinisänger an diesem Abend vergeblich klingeln, weil niemand zu Hause ist oder keiner öffnet. | Bild: Jörg Büsche

Brauch ist vielen unbekannt

Sie hätten ganz erstaunt geschaut, erzählt Christine Mann. Die Mutter von Magdalena, Katharina und Maximilian – der wie seine beiden Schwestern ebenfalls immer fleißig mitläuft, heute aber nicht kann – erinnert sich an ihre erste Begegnung mit den Martinisängern vor etlichen Jahren. Im Pfarrblatt habe sie, die neu nach Markdorf Gezogene, davon gelesen. Sie sei mit ihren Kindern also zum Treffpunkt vor St. Nikolaus gekommen. „Ich habe mich noch gewundert, warum es nur so wenige sind.“

Hat die Martinisänger zunächst mit St. Martin verwechselt: Christine Mann. | Bild: Jörg Büsche

Gestaunt habe sie auch über das Lied, das so ganz anders klang als das ihr vertraute „Laterne, Laterne …“. Erst, nachdem sie an einer Tür mitgesungen habe bei den Martinisängern, hätten diese sie anschließend aufgeklärt – über den besonderen Markdorfer Brauch, der mit dem üblichen Martinsumzug eigentlich sehr wenig zu tun hat.

Die Martinisänger Wo kommt der Brauch her? Seit 1631 singen die Markdorfer Martinisänger ein bestimmtes Lied. Einst taten sie das nur an den Vorabenden des 11. Novembers, des Martinstages. Heute liegen die Termine in den Herbstferien, damit die Kinder auch Zeit haben. Der Brauch geht auf eine Stiftung zurück, die es je vier Markdorfer Buben erlaubte, eine Schule zu besuchen. Zum Dank dafür und um ihrem Chorleiter am Martinstag eine „fette Gans“ zu bescheren, sangen die Chorknaben. Was ist der heutige Zweck? Heute singen die Martinisänger für das Bethlehemer „Caritas-Baby-Hospital“. Das wurde 1952 von einem Schweizer Pater gegründet und behandelt rund 53 000 Kinder im Jahr. Heute wird das „Caritas-Baby-Hospital“ von deutschen und auch schweizerischen Ärzten betrieben – dies mit der Unterstützung von einheimischem Personal aus dem Westjordanland.

„Und in den Markdorfer Neubaugebieten wissen die Leute gar nichts von uns“, bedauert Sophia Höll. Sie und Sophia Holstein würden sich wünschen, dass das Martinisingen in Markdorf genauso bekannt wäre wie das Sternsingen nach Dreikönig.