Markus Mock, Vorsitzender der Raiffeisen Warengenossenschaft (RWG) Markdorf, gab bei der Hauptversammlung bekannt, Ende des kommenden Jahres von seinem Amt zurücktreten zu wollen. Er hat den Posten seit 15 Jahren inne.

Kein weiteres Geschäft

2017 war dar letzte Jahr mit einem eigenen Lager in der Eisenbahnstraße. Das Gelände hatte die Stadt gekauft – dort entsteht ein neues Gewerbegebiet. Der Abbruch des Gebäudes hatte laut Mock rund 42 000 Euro gekostet. Die Idee, mit dem Zentralgenossenschaft Raiffeisenmarkt ein neues Gebäude zu errichten – was sowohl die Stadt Markdorf als auch die RWG und die Kunden begrüßt hätten – hatte sich zerschlagen, weil in Neufrach die ZG Karlsruhe ein neues Geschäft eröffnet hat und Markdorf zu nah sei, um ein weiteres Geschäft neu zu errichten.

Untersigginger sind gut aufgestellt

Die Versorgung der 127 Mitglieder und Kunden erfolgt seit 2018 durch die RWG Deggenhausertal mit Sitz in Untersiggingen. Die Untersigginger sind gut aufgestellt, verfügen über einen Lastwagen und es soll in weitere Transportmöglichkeiten investiert werden. Zwar seien die Wege dann etwas länger, aber die Kollegen aus Deggenhausertal versorgen die Markdorfer. Dieses Konzept funktioniere nach Angaben der Mitglieder. Der Geschäftsführer der RWG Deggenhausertal, Frank Hamburger, erklärte, dass sich die Versorgung sehr gut eingespielt hätte und Markus Mock ergänzte: "Wir sind sehr froh, dass es so gut klappt."

Maschinenen werden angeschafft

Und wie geht es weiter? "Die RWG Markdorf verfügt noch über ein Bankguthaben in Höhe von 209 000 Euro, für das wir jetzt Zinsen zahlen müssen", erklärte Mock. Deshalb hätten Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, zwei Maschinen zu kaufen, die von Mitgliedern – und anderen Landwirten gegen Gebühr – genutzt werden können. Es handelt sich um eine Obstbaumaschine für 15 000 Euro und eine Grünlandmaschine für 38 000 Euro, die im Frühjahr 2019 angeschafft werden soll.

Bei Wahlen werden Amtsinhaber bestätigt

Im vergangenen Jahr ist ein Umsatz von 753 000 Euro erzielt worden. Es musste ein Verlust in Höhe von mehr als 10 000 Euro verbucht werden. Gemeinsam mit dem Vorjahresverlust ergibt ich ein Bilanzverlust von rund 36 000 Euro. Bei den Wahlen wurde Edwin Gehweiler als stellvertretender Vorsitzender im Amt bestätigt. Ebenso wie Rainer Arnold, Gebhard Eichenhofer und Christoph Steffelin als Aufsichtsräte.

