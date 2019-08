von Gabriele Münzer

Wenn Markus Gantert von seinem beruflichen und privaten Leben in Markdorf erzählt, merkt man, dass er sich hier zuhause fühlt. Vor fünf Jahren ist der 42-jährige promovierte Pharmazeut und Apotheker, der in der Nähe von Waldshut-Tiengen geboren wurde, mit seiner Familie nach Markdorf gezogen und damit dem Ruf seines Freundes Matthias Maunz gefolgt.

Apotheker suchte wieder Nähe zum Kunden

Nach sieben Jahren bei einem Schweizer Pharmariesen suchte Gantert wieder mehr Nähe zum Kunden, wollte dennoch nah am Produkt bleiben. Das Angebot von Maunz, ihn in der Apotheke zu unterstützen, bot dazu die Gelegenheit. „Meine Frau und ich haben eine Liste mit Vor- und Nachteilen erstellt, die der Umzug mit sich bringen würde“, erzählt er.

Das jüngste der vier Kinder wurde am See geboren

Schließlich machten sie Nägel mit Köpfen und packten mit ihrer großen Tochter, heute 9 Jahre, und den heute siebenjährigen Zwillingsmädchen die Koffer. Das vierte Kind wurde vor drei Jahren am See geboren. Allein schon über die Kinder und die Arbeit in der Apotheke sei er in Markdorf bestens integriert und vernetzt, sagt Gantert. Dazu sei er ausgesprochen offen und ziehe viel Energie aus dem Kontakt mit Menschen.

Seine Stärken: gut zuhören und gut reden können

Seine Stärken sieht er insbesondere darin, gut zuhören und gut reden zu können. „Ich habe richtig Spaß daran, andere Perspektiven kennenzulernen, und übernehme gern Verantwortung.“ Die Familie habe hier ihren Lebensmittelpunkt und da sei natürlich das Interesse groß, die Zukunft Markdorfs mitzugestalten.

In seiner Freizeit treibt er gern Sport

Und wo findet der neue Stadtrat einen Ausgleich zum zeitlich ausgefüllten Privat- und Berufsleben? „Wenn ich Zeit für mich habe, dann gehe ich Tennis spielen oder Laufen. Letzteres hat den Vorteil, dass keine Vorbereitung nötig ist: Laufschuhe anziehen und schon kann‘s losgehen.“

Als Stadtrat auch Möglichkeit der persönlichen Weiterentwicklung

Angesprochen auf die Arbeit im Stadtrat, meint Markus Gantert: „Die Kombination aus erfahrenen und neuen, jungen und älteren Räten führt vermutlich zu einer neuen Diskussionskultur.“ Er freue sich sehr auf seine Arbeit als Ratsmitglied und sieht darin neben der Chance, das Geschehen zu beeinflussen, auch die Möglichkeit der persönlichen Weiterentwicklung.