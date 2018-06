Das Angebot ist vielfältig. Wenn junge Menschen sich dazu entschließen, sich für einen begrenzten Zeitraum freiwillig sozial zu engagieren, dann scheint die Palette der Angebote schier unüberschaubar. Sie reicht vom Freiwilligen Ökologischen Jahr über den Kulturbereich, die Denkmalpflege oder den Sport und die Wissenschaft bis hin zu diversen sozialen Diensten – im In- und Ausland. Und mindestens ebenso vielfältig, gar unübersichtlich ist das Feld der Anbieter. Teils sind die Träger bei den Kirchen angesiedelt, teils bei sozialen Verbänden, teils aber auch beim Staat. Umso wichtiger ist es, dass sich die Interessierten Klarheit darüber verschaffen, welche Ziele sie mit ihrem Freiwilligendienst verbinden möchten. Sind sie vorwiegend sozialer Natur oder geht es eher um interkulturelles Lernen?

Bei Sophia Sandkühler ist es keine Frage, warum sie in einigen Wochen nach Indien aufbricht. „Ich habe mich schon immer für den Subkontinent interessiert“, erklärt die 20-jährige Markdorferin, „die Vielfalt an Kultur, an Lebensformen finde ich einfach beeindruckend.“ Die Chance zu einer intensiveren Begegnung mit dem Subkontinent sah die Abiturientin jedoch nur in der Übergangsphase von Schule zu Studium beziehungsweise Beruf. Über Freunde erfuhr sie vom Freiwilligendienst-Angebot der Salesianer Don Bosco. Die katholische Ordensgemeinschaft ist Trägerin verschiedener Freiwilligendienste – und sie unterhält im ostindischen Vijayamwada, einer 1,3-Millionen-Einwohner-Stadt, ein Wohnprojekt für Kinder und Jugendliche samt Klinik, Schule und Ausbildungszentrum. „Natürlich muss ich Telugu lernen“, erklärt Sophia Sandkühler, jene Sprache, die an ihrem Reiseziel gesprochen wird.

Das Sprachenlernen ist eines der Motive, warum sich Sophie Holstein für einen Freiwilligendienst beworben hat. Die 17-Jährige möchte Spanisch lernen – und das am liebsten in Südamerika. Ebenso wie Sophia Sandkühler gehört sie zu den Markdorfer Ministranten. In diesem Kreis hat sie auch von den Angeboten der Freiburger Erzdiözese erfahren, die seit Langem eine Partnerschaft mit Peru unterhält. Sophia Holstein wurde nach Caraveli vermittelt, das liegt im Süden des Andenstaates. „Dort komme ich in einer Gastfamilie unter“, erklärt die Abiturientin, die in einer Schule mit 600 Schülern arbeiten wird. „Möglicherweise auch selber unterrichten – Sport und Englisch“, vermutet sie.

Die beiden jungen Frauen aus Markdorf wollen regelmäßig per E-Mail von ihren Eindrücken berichten und per Skype und über die sozialen Medien den Kontakt zu Familie und Freunden halten.

