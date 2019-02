Erika Ziegler ist tot. Am Montag vor einer Woche ist die 81-jährige Markdorferin überraschend gestorben. Sie wird Lücken hinterlassen. In ihrer Familie wird sie fehlen: den beiden Enkeln, der Tochter, dem Schwiegersohn und besonders ihrem Ehemann, Emil Ziegler. Bis die vielen Freunde Erika Zieglers ganz ermessen können, wie groß ihr Verlust ist, wird es wohl noch einige Zeit brauchen. Kaum zu schließen sein wird die Lücke, die nach Erika Zieglers Tod in Markdorfs Sport- und Theaterlandschaft klafft.

Großes sportliches Engagement mit vielen Erfolgen

Zwar hatte sie sich im vergangenen Jahr aus der Verbandsarbeit des württembergisch-hohenzollerischen Tischtennisverbands zurückgezogen, für dessen Reisen zu Europa- und Weltmeisterschaften Erika Ziegler touristische Rahmenprogramme ausgearbeitet hat. Doch das sportliche Engagement hielt an. Sie spielte im vergangenen Jahr mit bei der Weltmeisterschaft in Las Vegas und hatte sich auch schon für die Europameisterschaft 2019 in Budapest angemeldet. Insgesamt waren es zehn Europa- und Weltmeisterschaften, an denen Erika Ziegler bei den Senioren teilnahm. Zahlreiche Trophäen künden von den sportlichen Erfolgen. Erika Ziegler war baden-württembergische Meisterin – und rund 20 Mal Stadtmeisterin in Markdorf.

Sie motivierte Sportler über die Generationsgrenzen hinweg

Kameradschaft, Freundschaft und Geselligkeit trieben sie ebenso an wie ihr sportlicher Ehrgeiz. Unter Freunden und Sportkameraden zeigte Erika Ziegler auch die für sie typische geradlinige Zugewandtheit. Eine Eigenschaft, mit der sie andere motivieren konnte, nicht nur im Bereich des Tischtennis, sondern auch des Skifahrens und des Tennissports. Und das über die Generationsgrenzen hinweg. Senioren zog sie ebenso wieder an die Tischtennisplatte, wie sie als Übungsleiterin lange Jahre Jugendliche und Kinder für diesen Sport begeisterte.

2009 gründete Erika Ziegler eine Theatergruppe

Grenzen überschreiten und sich begegnen gehörten zu den Lebensthemen. Für die Volkshochschule Bodenseekreis organisierte sie Bildungsreisen. Erika Ziegler hat zu einer Generation gehört, in der Töchter nicht selbstverständlich ausgebildet wurden. Zur Stenokontoristin ist sie deshalb aus eigener Kraft geworden. 1981 eröffnete sie ein Fachgeschäft für Sportartikel. Ihre Tochter, Palma Rockstroh-Ziegler, stieg mit ein. Bis 2008 führten die beiden Frauen das Geschäft. 2009 gründete Erika Ziegler eine Theatergruppe, aus der das Ensemble „kreuz & quer“ hervorging. Die Laiendarsteller spielen kurze Sketche, Boulevard-Krimis, aber auch ambitionierte Theater-Literatur. Ihre Idee der Altstadtrundgänge nach historischen Szenen von Hermann Zitzlsperger sollten zur Markdorfer Institution werden.

Die Trauerfeier ist am Freitag, 22. Februar, 10.30 Uhr, in der Pfarrkirche Bergheim.