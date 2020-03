Wer die Aktion nicht kennt, der könnte die Zweige als Dekoration ansehen. Sie ragen den Kunden im Eingangsbereich des Lebensmittelmarktes „Edeka Sulger“ in der Mangoldstraße entgegen. An den Zweigen hängen bunt gefärbte Eier, Hasen, auch Vögel. Doch schnell wird klar, dass es hier um viel mehr geht als um vorösterlichen Schmuck.

Es geht um die jährliche „Osternest-Freude“-Aktion von „Soroptimist International“. An den Zweigen hängen Wünsche von bedürftigen Senioren, die die Kunden bis zum 27. März erfüllen können. Das Geschenk oder der Gutschein kann an der Infotheke abgegeben werden und wird dann an die entsprechende Person weitergereicht.

Wunsch nach Gutscheinen von Lidl, Ravensbuch und Apotheke

„Männlich, alleinstehend, chronisch krank“, steht auf dem Zettel Nummer 17, der auf einer himmelblauen Pappe, die die Silhouette eines Eis hat, steht. „Wünscht sich Gutschein von Ravensbuch“, heißt es weiter. Die Wünsche sind mit fetter Schrift geschrieben, so dass sie den Kunden direkt ins Auge fallen. Wie der Wunsch nach einem Lidl-Gutschein, den eine von Grundsicherung lebende Migrantin hat, sagt Zettel Nummer 4. Und Zettel Nummer 10 zeigt an, was eine 64 Jahre alte Frührentnerin, die ihre kranke Tochter versorgt, gut gebrauchen könnte: einen „Gutschein von der Panda-Apotheke“.

Insgesamt 60 Wünsche warten auf Erfüllung

Insgesamt 60 solcher Wunschzettel hat Agnes Schröder geschrieben. „Oft sind mir die Tränen gekommen“, sagt sie. Noch immer rühren sie die Schicksale, die Krankheiten, die Hilflosigkeit, die Armut, die sich mit den wenigen Worten zu den Wünschenden andeuten.

Dass es auch im Bodenseekreis Armut und Bedürftigkeit gebe, das sei ihnen sehr wohl bewusst, erklärt Martina Herder, ebenso wie Agnes Schröder Mitglied beim Friedrichshafener Club von „Soroptimist International“.

Das ist eine Hilfs- und Service-Organisation, in der berufstätige Frauen weltweit die gesellschaftliche Position der Frau stärken möchten. Martina Herder erinnert an die alljährliche Weihnachtsbaumaktion der Soroptimistinnen. „Da wollen wir gezielt den Kindern aus bedürftigen Familien eine Freude machen.“

Immer mehr Senioren überwinden ihre Scham

Armut kenne aber kein Alter. Gerade ältere Menschen seien inzwischen immer stärker von ihr betroffen. Nur, so erläutert Renate Hold vom Leitungsteam des Mehrgenerationenhauses, dass inzwischen immer mehr Senioren über ihren Schatten springen. Sie überwinden ihre Scham. Sie bekennen sich zu ihrer Armut. Und sie sind mittlerweile bereit, um Hilfe zu bitten, indem sie sich zum Beispiel ans Mehrgenerationenhaus wenden.