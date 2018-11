"Die Trachten sind Teil unserer Identität", erklärte Pfarrer Ulrich Hund während der Eucharistiefeier. "Sie helfen uns zu erkennen, wer wir sind und was uns unverwechselbar macht."

Helga Rothweiler und Richard Gratwohl schreiten der Trachtengruppe Markdorf beim Einzug in die Kirche St. Nikolaus voran. | Bild: Jörg Büsche

Besonders herzlich dankte der Geistliche den Frauen, Männern und Kindern vom Trachtenverein dafür, dass sie das kirchliche Leben in der Stadt mit ihren historischen Gewändern so festlich begleiten. Ob an Himmelfahrt, ob zu Fronleichnam, ob bei Primiz-Festen oder bei Besuchen des Erzbischofs – stets verliehen die Trachten den Ereignissen zusätzlich feierliches Gepräge.

Markdorf Die Markdorfer Trachten feiern 90-jähriges Bestehen. Mitglieder erzählen, was den Verein für sie so besonders macht Das könnte Sie auch interessieren

"So alt wie die Micky Maus seid ihr", erklärte Patricia Schnekenbühl dem verdutzten Richard Gratwohl. Er, der Vorsitzende der Markdorfer Trachten, wusste zwar genauestens um die Ursprünge des Vereins, gehörte doch seine Urgroßmutter zu dessen Mitbegründerinnen. Doch dass 1928 ebenfalls das Geburtsjahr der berühmten Comic-Figur aus den USA war, das musste er sich von – in einer Linzgauer Tracht gekleideten – Patricia Schnekenbühl erklären lassen.

Der Festabend der Markdorfer Trachten hat mit einem Gottesdienst in der St.-Nikolaus-Kirche begonnen. Das Bild zeigt (von links): Jürgen Wagner, Herbert Schönberg, Stefan Freyas, Tobias Andiel. | Bild: Jörg Büsche

Richard Gratwohl und Patricia Schnekenbühl moderierten den Abend im großen Saal der Mittleren Kaplanei. So launig und amüsant, wie sie das an den städtischen Senioren-Nachmittagen zur Fastnacht zu tun pflegen. Mindestens so unterhaltsam war dann auch das Programm.

Beim Fest der Markdorfer Trachten in der Mittleren Kaplanei trat eine Tanzgruppe des Trachtenvereins Tettnang auf. | Bild: Jörg Büsche

Einer der heftig beklatschten Höhepunkte war der Auftritt einer Tanzgruppe des Trachtenvereins Tettnang. Zu dessen Mitbegründern übrigens der Großvater Richard Gratwohls gehört hat.

Eine Szene während des Gottesdienstes in der Kirche St. Nikolaus aus Anlass des 90-jährigen Bestehens der Trachtengruppe Markdorf. Im Bild (von links): Toni Ganter, Hannelore Stark und Bernd Gutemann beim Kirchengesang. | Bild: Jörg Büsche

Die fliegende Hutfedern, kreiselnden Dirndl-Kleider und zünftigen Lederhosen der Tettnanger erinnerten freilich eher an ausgelassene Tanzvergnügen. Sie bildeten den rustikalen Kontrast zu jenen fein geklöppelten Radhauben der Markdorfer Trachtendamen, in denen Pfarrer Ulrich Hund bei seiner Predigt noch den Wiederschein des Göttlichen entdeckt hat, "der uns an unsere Gotteskindschaft erinnert". Nichtsdestotrotz hatte er den Festgottesdienst mit der Bitte beendet, dass nun alle der Tanz erfreuen solle.

Zauberer Wolfgang Merk vom "Duo Chicago" macht Leonie Pfalzgraf zur Assistentin. | Bild: Jörg Büsche

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein