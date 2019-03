Ein letztes Mal heißt es "Ab in die Pedale, fertig, los" und bis zu zehn Stunden Strampeln für den guten Zweck. Der Spinning-Marathon, eine Charity-Veranstaltung, findet am Samstag, 16. März, von 10 bis 10 Uhr in der Leimbacher Mehrzweckhalle statt. Die Anmeldung läuft, noch sind Plätze frei.

Sie gehen über die volle Distanz: Wer in der ersten Reihe strampelt, will das über die gesamten zehn Stunden machen. | Bild: Hess, Jan Manuel

Die Veranstaltung, die 2010 mit knapp 30 Teilnehmern und vier Stunden Radfahren begann, ist von Jahr zu Jahr gewachsen und hat sich fest etabliert. 2018 lag die Teilnehmerzahl bei über 300 Sportlern und Sportlerinnen, es wurde ein neuer Spendenrekord von 18 000 Euro aufgestellt, der an die Kinderstiftung Bodensee, das Mehrgenerationenhaus Markdorf und eine regionale Kinderhilfsaktion ging. Doch nun ist Schluss. Das Organisationsteam hat bekannt gegeben, dass die Veranstaltung 2019 zum zehnten und letzten Mal über die Bühne geht. Geht dem Team etwa die Puste aus?

Markdorf Neunter Markdorfer Spinning-Marathon: Zehn Stunden in die Pedale treten Das könnte Sie auch interessieren

"Unser Ziel war es, jedes Jahr größer zu werden und die Spenden weiter zu toppen", sagt Andreas Lang, der gemeinsam mit Physiotherapeutin Monika Muehlberger und Gunter Göpfert zum Gründungsteam gehört. Lang hatte sich bereits aus der Organisation zurückgezogen und für Muehlberger und Göpfert wurde der Aufwand immer größer.

100 000-Euro-Marke soll geknackt werden

"Es ist einfach immer schwieriger geworden, Leute zu finden, die ebenfalls mit soviel Herzblut dabei sind, wie wir es sind", so Lang. Deshalb habe man beschlossen, auf dem "Höhepunkt" aufzuhören.

Andreas Lang gehörte zum Gründungsteam. | Bild: Hess, Jan Manuel

Doch selbstverständlich haben sich Lang, Muehlberger und Göpfert noch ein letztes Ziel gesteckt. Ingesamt wurde in den vergangenen Jahren eine Gesamtspendensumme von 82 000 Euro erreicht – nun soll die 100 000 Euro-Marke geknackt werden.

Zehn Instruktoren sorgen für Stimmung

Los geht es am Samstag, 16. März, um 9.30 Uhr mit der offiziellen Begrüßung, ab 10 Uhr darf dann gestrampelt werden. Zehn Instruktoren werden jeweils eine Stunde gestalten und für gute Stimmung sorgen.

Geballte Frauenpower auf der Bühne: Manuela Knop (links) und Anja Brändlebauer heizten 2018 den "Spinnern" ordentlich ein. | Bild: Hess, Jan Manuel

Ein Rahmenprogramm wird es nicht geben. Knapp 300 Teilnehmer haben sich bereits angemeldet, es stehen rund 90 Bikes zur Verfügung. Noch ist das Organisationsteam auf der Suche nach freiweilligen Helfern für Auf- und Abbau für jeweils drei bis vier Stunden am Freitag und am Sonntag.

Anmeldung und Information im Internet:

http://www.bodenseespinningteam-markdorf.de