Vom 23. auf den 24. November war die „Lange Nacht der Mathematik“. So heißt ein bundesweiter Schüler-Wettbewerb, an dem sich auch Fünft- bis Elftklässler des Gymnasiums am Markdorfer Bildungszentrum regelmäßig beteiligen. Dieses Mal waren es 50, die – aufgeteilt in 15 Gruppen – an den per Internet aus dem holsteinschen Neumünster veröffentlichten Aufgaben geknobelt haben. Nun wurden sie dafür mit Preisen belohnt: mit Kugelschreibern, mit Süßigkeiten und mit Schlüsselanhängern.

So werden die Aufgaben geknackt

Wie der Schlüssel zum erfolgreichen Lösen der bei der Mathenacht zu knackenden Aufgaben aussieht, erklärt der 16-jährige Charles, einer der Teilnehmer. „Mein erster Gedanke als ich die Aufgaben auf dem Bildschirm gesehen habe, war „O je!“ Tatsächlich formuliert Charles es etwas kräftiger. Allen in seiner Gruppe sei anbetrachts der Fragen sehr rasch klar geworden, dass die nur im Team zu lösen seinen. Solche Fragen wie „Welche Zahl unter 1500 hat die meisten Teiler?“

Die Aufgaben seien derart komplex, so die 16-jährige Ida, „dass einzelne immer nur einen weiterführenden Schritt beitragen. Eben dies aber „hat dann auch richtig Spaß gemacht“, erklärt die elfjährige Lena. „Zusammen lassen sich einfach mehr Ideen finden“, meint Moritz. Und Luca, 17 Jahre, erläutert: „Wenn irgendwas anfangs so gar nicht klappt, geht‘s zusammen irgendwann doch immer weiter.“ Hier sind sich die Schüler einig. Dass diese Form des Zusammenarbeitens noch mehr Raum im Mathematik-Unterricht haben sollte.

Idee zur Nacht stammt aus Neumünster

Auf Zusammenarbeit beruht indes auch die Teilnahme an der Langen Nacht der Mathematik, erklärt Beatrice Simonelli, die die Markdorfer Wettbewerbsteilnahme maßgeblich mit Rebekka Isak organisiert hat und sich darüber hinaus auf vier weitere Kollegen stützen konnte. Zurück geht die „Lange Nacht der Mathematik“ übrigens auf die Idee eines Mathematiklehrers im holsteinischen Neumünster. Es war das schulübergreifende Mitmachen an einem Internet-Wettbewerb, Anstoß für die bundesweite Mathenacht.

