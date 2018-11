Der Schulverbund Markdorf, dessen 18 betrieblichen Bildungspartner und der örtliche „Rotary Club“ haben am vergangenen Freitagnachmittag zum 13. „Marktplatz Beruf“ eingeladen. Rund 200 Real- wie auch Werkrealschüler konnten mit Personal-Verantwortlichen die Situation eines Bewerbungsgesprächs durchspielen – oder dabei zuschauen. Und 53 Unternehmen aus dem gesamten Kreisgebiet präsentierten sich und ihre Arbeit. „Das ist ein neuer Rekord“ freute sich Schulverbundsrektorin Veronika Elflein über den Auftritt so vieler Betriebe verschiedenster Branchen. Geboten war alles vom Garten- bis zum Flugzeugsitz-Bauer über Dienstleister und Institutionen wie Hotels, Krankenversicherung bis hin zur Stadtverwaltung.

Bürgermeister lobt die Bildungsmesse

„Andere Städte freuen sich, wenn sie zum Standort einer Universität oder Fachhochschule werden“, erklärte Bürgermeister Georg Riedmann, „hier in Markdorf freuen wir uns über unsere funktionierende Berufsausbildung.“ Nicht zuletzt profitierten die Auszubildenden vom hohen Informationsstand. Denn der sichere, dass auch jeder den Arbeitsplatz finde, der seinen Begabungen entspreche. Das setzte Begegnung, Kontakt und Gespräche voraus – mit Ausbildern und mit Unternehmern. Wichtige Vorarbeit hierfür leisteten jene Lehrer, die sich mit der Berufsvorbereitung befassen. Und ein wichtiger Begegnungsort sei seit Jahren der „Marktplatz Beruf“ am Bildungszentrum (BZM). Und, so unterstrich der Bürgermeister: „Nach einer vernünftigen Berufsausbildung stehen den Fleißigen alle Wege offen.“

Norbert Antczak (von links), Christopher Gäng, Niklas Thoma, Marc Felix und Marco Matt befragen Heike Scheffold, Ausbildungsleiterin der Firma Moog im Deggenhauertal zu Details der Brückenzugangstechnik. | Bild: Jörg Büsche

Offenheit, außerdem eine große Portion Unbefangenheit war das, was Manuela Meske-Schubert an ihrem Gegenüber schätzte. Im Theaterstudio des Bildungszentrums führte sie mit Nadir Seri, 14, ein simuliertes Bewerbungsgespräch durch. Freimütig beantwortete der Schüler Fragen zu seiner Familie, zu seinen Interessen, Hobbys – aber auch zu jenen Bereichen, in denen er selbst bei sich noch „Potenzial zu weiterer Entfaltung“ wahrnimmt. „Von Schwächen möchte ich bei meinen Bewerbungsgesprächen nicht sprechen“, erklärte die frühere Personal-Verantwortliche in einem Auto-Konzern und heutige Unternehmensberaterin.

Sie war als Mitglied der Markdorfer Rotarier schon zum dritten Mal beim „Marktplatz Beruf“ dabei und ist immer bemüht, den Jugendlichen Anhaltspunkte und Orientierung zu liefern. „Mich hat überrascht, dass sie überhaupt nicht nachgebohrt haben“, wunderte sich einer der vielen jungen Zuhörer im Publikum. Manuela Meske-Schubert führte das auch auf den gewandelten Stil der Personal-Chefs zurück. „Heute geht es weniger konfrontativ zu als früher.“ Es werde kein künstlicher Stress aufgebaut. In Zeiten des wachsenden Fachkräftemangels gehe es darum, zu binden, Loyalität aufzubauen und nicht zu irritieren, so skizzierte die Unternehmensberaterin die veränderte Unternehmenskultur.

„Marktplatz Beruf“ Kontaktieren, informieren, trainieren. So heißen die drei Säulen, auf die sich der „Marktplatz Beruf“ des Schulverbunds aus Werkreal- und Realschule am Bildungszentrum stützt. Einmal im Jahr laden Schulverbund Markdorf, dessen 18 betrieblichen Bildungspartner und der örtliche „Rotary Club“ Unternehmen aus allen Branchen, Organisationen und Institutionen ein, damit sie sich den künftigen Schulabgängern präsentieren und damit diese Kontakte knüpfen können.

Ein Lehrer Richard Uhl, Betreuer für die Berufsfindung der Schulverbundsschüler: "Das Wichtigste für die Berufsfindung ist das Sammeln von Eindrücken aus der Berufswelt. Das geschieht durch Gespräche – zum Beispiel in der eigenen Familie, mit Freunden und Bekannten. Die Schüler sollten auch die eigenen Eltern an deren Arbeitsplatz besuchen. Und dann heißt es, sich für Praktika zu bewerben, um direkte Erfahrungen in dem Berufsfeld zu sammeln, in dem man einmal arbeiten möchte. Berufsmessen wie unser „Marktplatz Beruf“ sind da ein sehr guter Weg, um Kontakte zu knüpfen." Bild: Jörg Büsche

Die Beraterin Manuela Meske-Schubert, Unternehmensberaterin und Mitglied des Rotary Clubs Markdorf: "Mich für den Berufseinstieg junger Menschen einzusetzen, empfinde ich als Selbstverständlichkeit. Wir vom Rotary Club Markdorf wollen die Schüler von unseren Erfahrungen profitieren lassen, damit sie das Beste aus ihren Möglichkeiten machen. Unsere Region bietet viel: Vom Handwerksbetrieb bis zum Weltkonzern finden sich potenzielle Arbeitgeber. Mein Tipp für Lehrstellensuchende: Die Schüler sollten sich ernsthaft damit befassen, ob der ausgesuchte Arbeitgeber auch wirklich passt." Bild: Jörg Büsche

Eine Schülerin Emily Stremel, Schülerin: "Den Marktplatz Beruf finde ich gut. Hier haben wir die Chance, mit Arbeitgebern, aber auch mit Mitarbeitern aus Unternehmen der unterschiedlichsten Bereiche zu sprechen und ihnen Fragen zu stellen. So wird uns Schülern schnell klar, ob eine Ausbildungsstelle auch den eigenen Vorstellungen entspricht. Ich selber möchte Bürokauffrau werden. Und ich habe mir hier die Sparkasse und die Krankenkasse AOK ausgesucht, um mich genauer zu informieren, was auf mich zukommt. Mit etwas Glück bekomme ich demnächst auch einen Praktikumsplatz." Bild: Jörg Büsche

Ein Unternehmer Bruno Sandkühler, Kamin- und Kachelofenbauer aus Markdorf: "Mir gibt der Marktplatz Beruf die Möglichkeit, ein bisschen für einen Beruf mit Zukunft zu werben. Was Kachelofenbauer machen, wissen nur wenige. Außerdem möchte ich den jungen Leuten erklären, wie gut die Aussichten gerade im Handwerk sind. Das Handwerk hat heute tatsächlich den sprichwörtlichen „goldenen Boden“. Der Nachwuchs hat immense Chancen – gerade auch im Hinblick auf die anstehenden Betriebsübergaben. Da wird es in den kommenden Jahren einen Generationenwechsel geben." Bild: Jörg Büsche

