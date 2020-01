von sk

Markdorf – Knapp 50 Mitglieder und Gäste hatten sich zur Hauptversammlung des Reit- und Fahrvereins Markdorf im Hotel am Obstgarten in Bitzenhofen eingefunden. Eröffnet wurde die Versammlung von der Vorsitzenden Sabine Klatt-Köhl mit einem Resümee des vergangenen Jahres, heißt es in dem Bericht des Vereins.

Reitertag mit einem Plus abgeschlossen

So hätten vor allem der Vereinsausflug zum Gestüt Birkhof im Frühling und der Reitertag im Herbst zu den Höhepunkten gezählt. Letzterer sei wieder sehr gut organisiert und ausgeführt worden, dank eines guten Teams aus vielen engagierten Helfern. Mehr als zufrieden zeigte sich Kassenwartin Martina Frick. Der Verein stehe finanziell gut da und durch die vielen Spenden und Sponsoren konnte auch der Reitertag mit einem Plus abgeschlossen werden, berichtete sie.

Michael Mälicke neuer stellvertretender Vorsitzender

Bei den Neuwahlen gab es einige Änderungen. Michael Mälicke tritt die Nachfolge von Norbert Köhl als stellvertretender Vorsitzender an, Anja Eberhardt rückt als Jugendwartin für Laura Schür nach und Monika Fleischmann ersetzt Jessica Hermann als Pressewartin. Bettina Billenkamp und Monika Pilar wurden in ihren Ämtern als Beisitzerinnen bestätigt.