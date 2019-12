Der Markdorfer Rainer Zanker ist großer Schottlandfan und kennt sich mit Whisky sehr gut aus. Das hat ihn nun in die NDR-Sendung „Hätten Sie‘s gewusst“ gebracht – für die Aufzeichnung ging es nach Hamburg. Nur ein bisschen darf er aus dem Nähkästchen plaudern, andernfalls könnte es eine Standpauke vom Sender geben.

In Sachen Whisky macht dem Markdorfer Schottlandfan Rainer Zanker so schnell keiner etwas vor. Da kennt er sich aus. „1994 habe ich als 19-Jähriger erstmals eine Rundreise durch Schottland gemacht. Was mich hingetrieben hat? Die Landschaft und