Was ist schlecht daran, wenn sich Menschen für den Klimaschutz und eine lebenswerte Zukunft auch für die nachfolgenden Generationen engagieren möchten? Darauf kann es nur eine Antwort geben: Nichts! Und dennoch gibt es unzählige Kommentare im so genannten sozialen Netzwerk „Facebook“, die von Hass, Häme und Bosheit gegenüber den Teilnehmern und Unterstützern der ersten Markdorfer Klimademonstration geprägt sind – nach dem Motto: „Fürs Klima demonstrieren, sich aber von Mutti mit dem SUV in die Schule fahren lassen und mit dem Flieger in den Urlaub reisen!“

Und selbst wenn dem so wäre? Ob tatsächlich alle Teilnehmer den Klimaschutz auch persönlich leben, steht auf einem anderen Blatt, das mag sein. Doch der Klimawandel ist Realität, ebenso wie die verheerende CO2-Belastung in den Industriestaaten. Die „Fridays for Future„-Bewegung und auch die Eltern, die sich in ihrem Sinne nun in Markdorf auf den Weg gemacht haben, sind aus diesem Grunde wertvolle Initiativen: Sie rütteln auf, sie legen den Finger in die Wunde. Weggeschaut haben wir alle lange genug. Insofern haben die Jungen, aber auch wir, die wir etwas ändern möchten, jedes Recht, für eine lebenswerte Zukunft zu demonstrieren. Den Organisatoren ist weiterhin Erfolg zu wünschen. Wenn sie den haben, werden es bald schon auch nicht mehr so viele SUV vor den Schulen sein!